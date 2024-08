Sarah Paulson, Niecy Nash-Betts e Naomi Watts di nuovo con Ryan Murphy per All's Fair

News Serie TV

Le tre attrici raggiungono la protagonista Kim Kardashian e Glenn Close.

Il cast di All's Fair si espande con tre attrici ben note al pubblico delle serie tv di Ryan Murphy. Il nuovo legal drama dell'affermato regista, sceneggiatore e produttore ha ingaggiato Sarah Paulson, Niecy Nash-Betts e Naomi Watts, da lui già volute rispettivamente in American Horror Story, Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer e la recente Feud: Capote vs. The Swans. Un ruolo è stato affidato anche alla cantante, attrice, ballerina e modella Teyana Taylor (Il principe cerca figlio).

All's Fair: Tutto quello che sappiamo della serie tv

Attesa prossimamente su Hulu (e quindi, presumibilmente, su Disney+ in Italia), All's Fair è descritta come "un procedurale maturo, esclusivo, patinato e sexy" con la star dei reality Kim Kardashian nei panni dell'avvocata divorzista di maggior successo di Los Angeles, proprietaria di uno studio legale tutto al femminile. Nessun dettaglio dei personaggi affidati alle nuove aggiunte al cast, così come alla precedentemente annunciata Glenn Close (Damages), è disponibile al momento ma è possibile che si tratti di legali o clienti dello studio al centro della storia.

È possibile anche che una delle quattro abbia firmato per lo stesso ruolo affidato inizialmente a Halle Berry, uscita dal progetto a causa di un conflitto d'impegni. Sia Paulson, vista anche in American Crime Story e Ratched, che Nash-Betts sono state premiate con l'Emmy per le loro interpretazioni nelle serie di Murphy, mentre Watts, scelta anche per The Watcher, è tra i candidati dell'edizione di quest'anno.