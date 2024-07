Sarah Michelle Gellar ricorda l'amica Shannen Doherty: "Fa così male solo perché c'era così tanto amore"

News Serie TV

Le due attrici erano diventate migliori amiche negli anni '90, mentre lavorano l'una in Buffy l'ammazzavampiri e l'altra in Streghe.

In un messaggio condiviso su Instagram nelle scorse ore, Sarah Michelle Gellar ha reso omaggio alla sua amica di lunga data Shannen Doherty, scomparsa lo scorso sabato all'età di 53 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Il messaggio dell'attrice è accompagnato da diverse foto di lei e Doherty risalenti ai primi anni della loro amicizia decennale e a periodi più recenti.

La morte di Shannen Doherty: Il ricordo di Sarah Michelle Gellar

"Come trovare le parole giuste per riassumere 30 anni di amicizia?", ha scritto Gellar. "Continuo a ricordare a me stessa che fa così male solo perché c'era così tanto amore. Grazie per tutte le vostre parole gentili e il vostro sostegno. Adoro tutti i messaggi su quanto Shannen Doherty fosse importante per voi. Perciò onoriamola. Più di ogni altra cosa, Shan amava gli animali, soprattutto i cani. In sua memoria sosteniamo le nostre associazioni che aiutano gli animali preferite. Che si tratti di donare soldi, fermarsi al vostro rifugio locale o anche semplicemente taggarli nei commenti in modo che altre persone possano conoscere il loro lavoro. So che questo renderebbe felice la nostra ragazza (e consentirebbe quella risata profonda e gutturale che tutti amavamo".

Famosa per i suoi ruoli in Beverly Hills, 90210 e Streghe, Doherty aveva iniziato la sua battaglia contro il cancro al seno nel 2015. Lei e Gellar erano amiche dagli anni '90, quando si ritrovarono a lavorare per la stessa rete, The WB, con i loro show di successo Streghe e Buffy l'ammazzavampiri rispettivamente. Nel 2020, in occasione di un'intervista con Entertainment Tonight, parlando della loro amicizia, Doherty aveva detto a Gellar: "Il tuo sostegno [è la cosa migliore della nostra amicizia], ma non solo il tuo sostegno, anche la tua intelligenza. È così bello per me... poter avere conversazioni intelligenti. Questa è per me la cosa più preziosa di noi due".

Foto: Instagram Sarah Michelle Gellar