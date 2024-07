Le star di Beverly Hills, 90210 e Streghe piangono Shannen Doherty: "Luke Perry la accoglierà a braccia aperte"

News Serie TV

Jason Priestley, Jennie Garth, Brian Austin Green e molte altre star si sono unite nel dolore per ricordare Shannen Doherty, scomparsa dopo una lunga battaglia contro il cancro: ecco i messaggi più belli.

È una perdita straziante, ma Shannen Doherty vivrà sicuramente nei ricordi di chi le ha voluto bene e chi ha lavorato a lungo con lei. Lo dimostrano i moltissimi messaggi che gli ex colleghi di Beverly Hills, 90210, Streghe (e non solo) le hanno dedicato sui social dopo la sua scomparsa. L'indimenticabile interprete di Brenda Walsh nella serie teen di FOX e di Prue Halliwell in Streghe è scomparsa lo scorso 13 luglio a soli 53 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro, diagnosticatole per la prima volta nel 2015. Nella sua vita, però, ha seminato tanto amore e per questo mancherà a molti, soprattutto a chi ha potuto sperimentare da vicino la sua forza e apprezzare il suo talento. Ecco una carrellata di post che i suoi ex colleghi hanno affidato ai social per omaggiare la sua straordinaria vita.

Shannen Doherty: I ricordi dei colleghi di Beverly Hills, 90210

"Scioccato e rattristato nell'apprendere della scomparsa della mia amica Shannen", ha scritto su Instagram il fratello televisivo di Doherty, Jason Priestley (alias Brandon Walsh). "Era una forza della natura e mi mancherà. Mando amore e luce alla sua famiglia in questo momento buio". Anche Carol Potter, che ha interpretato la mamma del suo personaggio in Beverly Hills, 90210, ha reso omaggio all'attrice scrivendo: "Scioccata e rattristata dalla notizia della morte di Shannon Doherty. Che viaggio ha fatto! Se n'è andata troppo presto. Per tutto il tempo, è rimasta fedele a se stessa e ci ha dato un esempio di coraggio e perseveranza nell'affrontare la sua morte. Che possa riposare in pace".

Non è tardata ad arrivare neppure la dichiarazione di FOX, la rete che ha trasmesso per 10 stagioni Beverly Hills, 90210. In un comunicato si legge: "Tutti noi della FOX piangiamo la perdita della nostra amica Shannen Doherty e ci uniamo al dolore della sua famiglia, dei suoi amici e dei suoi fan. Siamo grati per l'innegabile talento e la luce di Shannen, soprattutto attraverso il suo indimenticabile e rivoluzionario ruolo in Beverly Hills, 90210, l'iconica serie che ha consolidato il suo posto nell'olimpo della televisione e ha contribuito a definire l'identità audace e provocatoria per cui FOX è diventata famosa. Sebbene Shannen fosse troppo giovane per lasciarci, nel corso della sua carriera decennale ha costruito un'eredità che sarà ricordata e celebrata per sempre".

La sua storica "rivale" sullo schermo, l'interprete di Kelly Jennie Garth, ha scritto: "Sto ancora elaborando il mio immenso dolore per la perdita della mia amica di lunga data Shannen, la donna che ho spesso descritto come una delle persone più forti che abbia mai conosciuto. Il nostro legame era reale e onesto. Eravamo spesso in competizione l'una con l'altra, ma niente di tutto ciò rifletteva la verità del nostro vero rapporto, che era basato sul rispetto e l'ammirazione reciproci. Era coraggiosa, appassionata, determinata e molto affettuosa e generosa. Mi mancherà e la onorerò sempre profondamente nel mio cuore e nei miei ricordi. Il mio cuore si spezza per la sua famiglia e per Bowie".

Toccante anche l'omaggio dell'interprete di David Brian Austin Green. "Shan. Mia sorella... Mi hai amato in ogni cosa. Sei stata una parte importante della mia comprensione dell'amore. Mi mancherai più di quanto riesca a elaborare in questo momento. Grazie per il dono di te che mi hai fatto", è il messaggio che l'attore ha affidato a Instagram. Sono piene di dolore anche le parole di Tori Spelling che ha scritto: "Non ho ancora parole per esprimermi. Ma NOI lo sapevamo e questo è ciò che conta", inserendo tante emoticon di cuori spezzati.

Gabrielle Carteris ha invece rilasciato una dichiarazione a TVLine dove sottolinea il forte legame che univa Shannen Doherty e Luke Perry, anche lui scomparso a 53 anni nel 2019. "Shannon era così giovane e così coraggiosa. Condividendo il suo viaggio ha aiutato così tante persone. Il mio cuore è con la sua famiglia e so che Luke la sta accogliendo a braccia aperte", ha ricordato l'attrice.

Le dichiarazioni di Alyssa Milano e delle altre star di Streghe

Non sono mancate, naturalmente, neppure le dichiarazioni delle colleghe che hanno condiviso con Shannen Doherty lo schermo durante un'altra pietra miliare della sua carriera, Streghe. Alyssa Milano, che come è noto negli anni ha avuto più di un battibecco con l'ex collega, le ha riservato parole gentili pur ammettendo il rapporto complicato. "Non è un segreto che Shannen e io avessimo una relazione complicata, ma in fondo era una persona che rispettavo profondamente e di avevo grande ammirazione. Era un'attrice di talento, amata da molti, e il mondo è meno senza di lei. Le mie condoglianze a tutti coloro che l'hanno amata", ha dichiarato a EW.

Rose McGowan, che in Streghe ha interpretato Paige, ha scritto: "Shannen era passione. L'ho incontrata negli anni '90 e ne sono rimasta sbalordito. Conoscerla davvero più avanti nella vita, un dono meraviglioso. Questa donna ha lottato per vivere. Shannen sapeva come essere una star perché lo era fin dall'infanzia. La sua etica del lavoro è stata fonte di ispirazione fino alla fine. Il grande amore di Shannen per la regia, per la recitazione, Holly, i suoi amici, i suoi genitori, il cane e i suoi amati fan era leggendario. Le nostre vite si erano intrecciate in un modo unico. Abbiamo riso delle forze oscure che volevano che ci odiassimo a vicenda, invece abbiamo scelto amore e rispetto. Una tosta dal cuore tenero come mai ce n'è stata una. Una forza di energia che vivrà per sempre nei cuori. Possano gli angeli e Dio portarla nel regno sacro dove sarà sana, giovane e selvaggia per sempre. Riposa ora guerriera, non ti dimenticheremo mai cara sorella".

L'interprete di Patty Halliwell Finola Hughes l'ha ricordata scrivendo: "La splendida Shannen. Che guerriera. Talento feroce, attrice appassionata, amica, sostenitrice. Ha combattuto. Il mio cuore è con la sua famiglia, la sua amata mamma, il suo cagnolino, i suoi amici che l'amavano con la stessa intensità con cui lei amava loro. Dio, mi dispiace per questa perdita... Riposa in pace Shannen".

Brian Krause, attore che i fan di Streghe ricordano per il ruolo di Leo Wyatt, ha ricordato così l'amica e collega: "Mi hai mostrato cos'è la forza. Mi hai insegnato a non avere paura e a vivere con uno scopo, a conoscere il proprio valore e ad attenersi alle proprie decisioni. Sarai amata per sempre! Ho il cuore spezzato"

Le toccanti parole di Olivia Munn

È molto commovente anche l'omaggio fatto dall'attrice Olivia Munn, che come Doherty ha affrontato un cancro al seno. Nelle sue storie di Instagram ha ricordato quanto le è stata d'aiuto l'amica nella sua battaglia e ha scritto: "Ho il cuore spezzato per la scomparsa di Shannen Doherty. Quando mi è stato diagnosticato per la prima volta il cancro al seno, siamo diventati subito amiche. Abbiamo legato condividendo la nostra battaglia. Ripenso all'ultimo messaggio che mi ha inviato solo un paio di mesi fa, mi ha chiesto come stavo e se poteva fare qualcosa per me. Shannen mi stava offrendo il suo sostegno anche se era nella fase finale della sua lotta contro questa orribile malattia. Il cancro è fo*tutamente spaventoso e Shannen l'ha affrontato con tanta dignità, forza e grazia. Mando tutto il mio affetto a sua madre che è stata la sua migliore amica, eroina e campionessa. Vola in alto, amica mia".