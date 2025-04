Sarah Michelle Gellar in una nuova serie tv, Bad Summer People

News Serie TV

La star di Buffy Sarah Michelle Gellar protagonista di una nuova serie tv basata sul bestseller di Emma Rosenblum Vietato morire d'estate.

In attesa di sapere se potremo rivederla nei panni di Buffy Summers nel sequel di Buffy l'ammazzavampiri attualmente in sviluppo a Hulu, Sarah Michelle Gellar unisce le forze con la sceneggiatrice Cara DiPaolo (No Good Deed) nel tentativo di portare in tv Bad Summer People, adattamento dell'omonimo bestseller di Emma Rosenblum in Italia pubblicato con il titolo Vietato morire d'estate, del quale sarà la protagonista e la produttrice esecutiva con DiPaolo.

Bad Summer People: La trama della serie tv con Sarah Michelle Gellar

Paragonata a The White Lotus, Bad Summer People sarà ambientata nell'idilliaca cittadina immaginaria di Salcombe, sull'isola di Fire Island, e seguirà una sequenza di eventi sconvolgenti quando un cadavere viene rinvenuto sul ciglio del pontile. La potenziale serie si concentrerà sulle amiche-nemiche e amabili manipolatrici Jen Weinstein e Lauren Parker. Da anni sono solite trascorrere l'estate sull'isola insieme ai loro mariti e amici d'infanzia Sam e Jason, ma questa sarà l'estate in cui tutto - inclusi rancori e segreti di una vita - verrà a galla.

Vista di recente in Dexter: Original Sin, Gellar interpreterà una delle due donne. "Bad Summer People è una serie deliziosamente acuta e avvincente", ha dichiarato la co-presidente di A+E Studios Tana Jamieson in un comunicato. "Il romanzo di Emma è così vivido, e nelle mani di Cara - insieme a una squadra di produttori da sogno a Linden Productions e l'iconica Sarah Michelle Gellar - diventa qualcosa di ancora più indimenticabile. Questo è il titolo di narrazione audace e di qualità che siamo orgogliosi di promuovere a A+E Studios".