Sarah Michelle Gellar sarà di nuovo Buffy: Il sequel della serie di culto in lavorazione a Hulu

News Serie TV

Il progetto starebbe per ottenere l'okay per la produzione dell'episodio pilota.

Sarah Michelle Gellar sta rifornendo il suo arsenale di paletti di legno appuntiti perché, incredibile ma vero, tornerà a indossare i panni dell'ammazzavampiri più famosa di tutti i tempi, Buffy Summers. Una serie sequel dell'amato cult degli anni '90 Buffy l'ammazzavampiri starebbe per ottenere l'okay per la produzione dell'episodio pilota a Hulu, con Gellar alle trattative finali per riprendere il suo iconico ruolo.

Il sequel di Buffy in sviluppo a Hulu

L'indiscrezione non è stata ancora confermata, né dal servizio streaming né dallo studio di produzione 20th Television. Nel frattempo, diverse fonti riportano che la potenziale nuova serie, ancora senza titolo, si concentrerà su una nuova Cacciatrice e sul "prossimo capitolo del Buffyverse", con la Buffy Summers della Gellar non più la protagonista principale ma una presenza ricorrente. Il progetto sarebbe nelle mani delle sceneggiatrici Nora Zuckerman e Lilla Zuckerman (Poker Face), mentre la regia sarebbe stata affidata a Chloé Zhao, nel 2020 due volte premio Oscar per Nomadland. Tutte e tre ne sarebbero anche le produttrici esecutive insieme con Gellar e i produttori della serie originale Gail Berman, Fran Kuzui, Kaz Kuzui e Dolly Parton.

La storia di un'adolescente di Sunnydale dotata dell'abilità di dare la caccia ai vampiri, Buffy l'ammazzavampiri (in Italia disponibile in streaming su Prime Video, Disney+ e TIMvision) è andata in onda per sette stagioni, dal 1997 al 2003. Recentemente, durante un'intervista per il suo ruolo nel nuovo sequel di Dexter, Gellar aveva detto chiaramente di essere disponibile a tornare nei panni di Buffy, dopo anni in cui si era mostrata più dubbiosa. "Guardare And Just Like That... e vedere Dexter: Original Sin e realizzare che ci sono modi per farlo, ti fa sicuramente pensare 'Be', forse'", aveva detto l'attrice. "Penso che, in questo mondo, abbiamo bisogno di quegli eroi più che mai".

Sulla base delle informazioni al momento disponibili, il progetto non sta coinvolgendo l'ideatore della serie originale Joss Whedon. Ciò non dovrebbe sorprendere, dopo le accuse di aver creato un ambiente di lavoro tossico sia in Buffy che nel suo spin-off Angel mosse dalle star Charisma Carpenter, Amber Benson e Michelle Trachtenberg, oltre che da altri.