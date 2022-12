Sanditon terminerà con la stagione 3: Ecco il primo teaser trailer

News Serie TV

La serie in costume tornerà in tv per l'ultima volta a marzo.

Il sole tramonterà su Sanditon un'ultima volta. PBS ha annunciato che la terza stagione dell'omonima serie in costume basata sul romanzo incompiuto di Jane Austen darà una conclusione alla storia della giovane e vivace Charlotte Heywood. Sarà di fatto l'ultima e andrà in onda negli Stati Uniti dal 19 marzo. Nel frattempo, ne è stato diffuso il primo teaser trailer.

Sanditon: La stagione 3 sarà l'ultima

"Sanditon è stata una serie incredibilmente speciale e sappiamo che ha trovato la sua strada nel cuore di innumerevoli fan", ha dichiarato la produttrice esecutiva Susanne Simpson in una nota diffusa dalla rete. "Sebbene ci rattristi dire addio alla serie, sappiamo che il nostro pubblico ha molto da aspettarsi in questa nuova stagione". La collega Belinda Campbell ha aggiunto: "È emozionante riportare Sanditon al pubblico per un'altra gita al mare. Questa terza e ultima stagione è piena di quel buonismo e di quello spirito gioioso di cui gli spettatori si sono innamorati. I nostri fan devoti sono stati assolutamente straordinari nel loro sostegno alla serie e ci auguriamo che apprezzeranno la conclusione delle storie di Charlotte e Georgiana".

Nonostante la sua fanbase affiatata, Sanditon ha avuto una vita travagliata, cancellata dalla britannica ITV dopo una sola stagione prima di essere riportata in onda dall'americana PBS e costretta a fare a meno del suo protagonista maschile, Theo James, che ha preferito dedicarsi ad altri progetti. Oltre a Rose Williams, la stagione finale riporterà nella località balneare al centro della storia anche Crystal Clarke (interprete di Georgiana Lambe), Kris Marshall (Tom Parker), Kate Ashfield (Mary Parker), Anne Reid (Lady Denham), Jack Fox (Edward Denham), Turlough Convery (Arthur Parker), Sophie Winkleman (Lady Susan) e Ben Lloyd-Hughes (Alexander Colbourne), quest'ultimo unitosi al cast nella scorsa stagione.

I volti nuovi della stagione 3

Nei prossimi episodi nuovi personaggi porteranno drammi, risate e romanticismo nelle storie della serie. Emma Fielding (Unforgotten) sarà Lady Montrose, arrivata a Sanditon con un obiettivo: sistemare i suoi figli, Lydia (Alice Orr-Ewing, This Is Going to Hurt) e Lord Henry Montrose (Edward Davis, La tamburina). Il veterano dello schermo James Bolam sarà invece Rowleigh Pryce, un ricco e burbero investitore che collabora con Tom per l'espansione del resort. Ma le cose si complicano quando Rowleigh si imbatte in Lady Denham. Infine, la città viene scossa quando l'affascinante fratello avvocato di Alexander, Samuel Colbourne (Liam Garrigan, C'era una volta), arriva per una visita.