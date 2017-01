SAG Awards: David Harbour di Stranger Things infiamma la platea con un discorso memorabile

Il cast al completo di Stranger Things sale sul palco alla cerimonia dei SAG Awards per ricevere il meritato premio collettivo che andrà a finire in casa di ognuno di loro. David Harbour prende la parola, ringrazia e si lancia un passionale discorso rivolgendosi ai colleghi attori e indirettamente anche al nuovo Presidente degli Stati Uniti. Attualmente sul set per le riprese della seconda stagione, l'attore che interpreta lo sceriffo Hopper fa un parallelo tra i personaggi di Stranger Things e la società di oggi, spiegando come gli esseri umani dovrebbero comportarsi in questa "orribile, dolorosa, gioiosa, eccitante e misteriosa" vita.

Questa è la traduzione del suo speech.

"Wow, questo non è reale, questo non è reale. Tocca a me iniziare a parlare. Scusatemi, sono un po' malato. Mi faccio portavoce di questo cast pieno di talento per ringraziare... (afferra la statuetta) oh, è così pesante. Vogliamo ringraziare Netflix, Shawn (Levy), Matt (Duffer), Ross (Duffer) e l'incredibile casting director Carmen Cuba.

Vorrei anche dire che alla luce di ciò che accade nel mondo ogni giorno è difficile celebrare il già celebrato Stranger Things, ma questo premio, da voi che fate il vostro mestiere seriamente e con onestà credete come me che grandi interpretazioni possano cambiare il mondo, è una chiamata alle armi da parte dei nostri colleghi e colleghe a non fermarsi.

E attraverso la nostra arte di combattere contro la paura, l'egocentrismo e l'esclusivismo della nostra cultura prevalentemente narcisistica. E attraverso la nostra arte di coltivare una società più empatica e indulgente rivelando profonde verità che servano come un potente promemoria alle persone, perché non si sentano sole quando sono scoraggiate, spaventate ed esauste.

Siamo uniti in questo, siamo tutti esseri umani e ci troviamo tutti insieme in questa orribile, dolorosa, gioiosa, eccitante e misteriosa corsa che è la vita. Noi che recitiamo continuando la storia di Stranger Things, noi gente del Mid-West del 1983 allontaneremo i bulli, offriremo riparo agli strani e agli emarginati, a coloro che non hanno una casa.

Sconfiggeremo le bugie, daremo la caccia ai mostri e quando ci sentiremo persi nell’ipocrisia e nell’incurante violenza di alcuni individui e istituzioni, noi come lo sceriffo Jim Hopper daremo un pugno in faccia a coloro che cercano di distruggere le gente debole, senza diritti ed emarginata. Lo faremo con tutta la nostra anima, con il cuore e con gioia.

Vi ringraziamo per averci dato questa responsabilità. Grazie."