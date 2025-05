S.W.A.T. risorge dalle sue ceneri, di nuovo: Ordinato lo spin-off Exiles con Shemar Moore

News Serie TV

Sony Pictures Television annuncia uno spin-off di S.W.A.T. con Shemar Moore nuovamente nei panni di Daniel 'Hondo' Harrelson.

Il miracolo è qualcosa che a S.W.A.T. accade con una certa frequenza, per fortuna. Cancellato da CBS tre volte, l'ultima delle quali annunciata lo scorso marzo, il procedurale con protagonista Shemar Moore continuerà la storia di Daniel 'Hondo' Harrelson in uno spin-off di 10 episodi intitolato S.W.A.T. Exiles, destinato a una qualsiasi rete o piattaforma streaming interessata ad acquistarlo da Sony Pictures Television.

S.W.A.T. Exiles: La trama dello spin-off

Creata da Jason Ning, in passato dietro le quinte di Lucifer, Mrs. Davis e The Brothers Sun, S.W.A.T. Exiles sarà ambientata all'indomani del pensionamento di Hondo. Quando una missione di alto profilo va storta, lui viene richiamato e forzato a guidare un'unità sperimentale S.W.A.T. formata da giovani reclute imprevedibili e inesperte. Hondo deve colmare un divario generazionale, destreggiarsi tra personalità contrastanti e trasformare un gruppo di outsider in una squadra capace di proteggere la città e salvare l'istituzione che lo ha reso ciò che è.

Le riprese cominceranno in estate a Los Angeles. In un comunicato, il protagonista ha dichiarato: "Le mie otto stagioni in S.W.A.T. sono state epiche e memorabili. Abbiamo intrattenuto il mondo, sfidando ogni previsione, siamo risorti due volte e continuato a conquistare fan e famiglie in tutto il mondo. Non vedo l'ora di vedere questa nuova generazione e la nuova interazione di S.W.A.T. con Sony. Katherine Pope, Neal H. Moritz e Jason Ning ed io manterremo il franchise, l'azione adrenalinica, il dramma toccante e la narrazione di S.W.A.T. vivi. Non ci arrendiamo! Forza S.W.A.T.!". Ning ha aggiunto: "Non potrei essere più entusiasta di collaborare con Sony per dare vita a S.W.A.T. Exiles. È un onore incredibile portare avanti l'eredità di una serie che i fan di tutto il mondo hanno imparato ad amare. Lavorare con Shemar Moore, che definisce cosa significhi essere un protagonista, e introdurre una nuova generazione di personaggi in questo mondo è un sogno".

S.W.A.T. era stata cancellata una prima volta nel maggio del 2023, dopo la sesta stagione, ma solo pochi giorni dopo CBS era tornata sui propri passi annunciandone il rinnovo per una settima e ultima stagione. Tuttavia, circa un anno dopo, la rete aveva cambiato idea un'altra volta, decidendo di rinnovare la serie per un ottavo ciclo di episodi. Poi, a marzo, la cancellazione molto prima del finale dell'ottava stagione, una notizia che lo showrunner Andrew Dettman aveva definito "straziante". In toni più severi si era espresso invece Moore, che rivolgendosi a CBS aveva detto: "Se avete finito - so che è una questione di soldi, ottica, politica - non penso che stiate facendo la scelta giusta". Lo stesso attore aveva lanciato una campagna per trovare a S.W.A.T. una nuova casa, sostenendo che "ha ancora altre storie da raccontare".