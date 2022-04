S.W.A.T. rinnovata per una sesta stagione

News Serie TV

Lo ha annunciato il protagonista Shemar Moore in un messaggio su Twitter.

Una grossa fetta del pubblico appassionato dei procedurali di CBS ha tirato un sospiro di sollievo quando, durante il fine settimana, l'attore Shemar Moore ha confermato in un messaggio su Twitter che la rete americana ha rinnovato S.W.A.T. per una sesta stagione.

"Aaaaaaaaa!!!! Amici, fan, Bamboline!!!!! Siete i primi a saperlo!!!! S.W.A.T. è stata rinnovata per la sesta stagione!!!!!! Un altro anno di calci nel sedere sta arrivando", ha scritto Moore. Un annuncio arrivato poche ore prima della messa in onda del 100° episodio della serie, nel quale - senza anticipare troppo - uno dei protagonisti si è ritrovato in una brutta situazione e la quadra si è data da fare per riabilitare il suo nome.

A CBS, il rinnovo di S.W.A.T. segue quelli dei tre NCIS, di CSI: Vegas e delle comedy Bob Hearts Abishola, Ghosts, The Neighborhood e Young Sheldon. Quest'anno la serie sta appassionando una media di 4,44 milioni di spettatori ogni settimana, con un rating nel target 18-49 dello 0.4, in cresciuta rispetto alla stagione precedente del 40 e 11 percento.