S.W.A.T. non sta più per finire: La serie rinnovata a sorpresa per un'ottava stagione!

News Serie TV

CBS salva nuovamente la serie tv con Shemar Moore dopo averne annunciato la conclusione.

In tv, poche serie possono dire di avere avuto un'esistenza più imprevedibile di S.W.A.T., riuscendo a farcela contro ogni previsione, anche la più perentoria. Prima cancellato dopo sei stagioni, poi salvato sotto la pressione dei fan comprensibilmente arrabbiati con l'ordine di una settima stagione che avrebbe dovuto concluderne la storia, ora il procedurale con protagonista Shemar Moore è stato sorprendentemente rinnovato per un ottavo ciclo di episodi. Che, almeno per il momento, non viene più pubblicizzato come l'ultimo.

S.W.A.T. continua con un'ottava stagione

Chiaramente, in una stagione televisiva molto complessa per le reti broadcast, a fare la differenza sono state le medie d'ascolto tutto sommato buone di S.W.A.T., solo leggermente in calo rispetto a quelle del ciclo precedente. La settima stagione sta appassionando negli Stati Unti una media di 6,1 milioni di spettatori settimanali, circa il 7% in meno rispetto alla stagione precedente. Oggi ci sono realtà che farebbero carte false per numeri simili e anche per una rete come CBS sono ormai lontani i tempi in cui poteva essere più pretenziosa.

"Qui a CBS, rimaniamo sempre fluidi e abbiamo una passione per i colpi di scena, soprattutto quando portano a un'ottava stagione di S.W.A.T.", ha dichiarato la presidente di CBS Entertainment Amy Reisenbach in un comunicato. "La serie continua ad appassionare gli spettatori grazie al nostro talentoso cast guidato da Shemar Moore e ai nostri straordinari sceneggiatori e produttori che mantengono la serie rilevante e ricca d'azione. Siamo molto felici di rinnovarla nuovamente e incredibilmente grati ai nostri partner alla Sony, ai CBS Studios e a Shemar per aver lavorato a stretto contatto con noi per riportarla in onda la prossima stagione".

"È un privilegio poter fornire altre storie di S.W.A.T. ai nostri straordinari fan", ha dichiarato invece il produttore esecutivo e co-showrunner Shawn Ryan. "Questo rinnovo per un'ottava stagione è un testamento del nostro showrunner Andy Dettmann, di Shemar Moore, del resto del cast di talento e della nostra dedita squadra, che continuano a produrre una televisione che risuona con così tante persone. Siamo grati a CBS, Sony Pictures Television e CBS Studios per l'opportunità". Moore, anche produttore esecutivo della serie, ha aggiunto: "S.W.A.T. è tornata! Credete nei miracoli! Sono così orgoglioso di questo show e delle persone e delle variabili che ci sono volute per renderlo quello che è diventato. Sono così grato ai fan di tutto il mondo che hanno supportato, guardato, apprezzato e tifato per S.W.A.T.! È interamente grazie a questo supporto che S.W.A.T. continuerà a brillare!".