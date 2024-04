S.W.A.T.: L'episodio finale sarà cambiato ora che la serie non finisce più?

News Serie TV

La serie, che si sarebbe dovuta concludere il mese prossimo con la stagione 7, continuerà con altri 22 episodi. La star Shemar Moore commenta la sorprendente mossa di CBS.

Quello in onda negli Stati Uniti il 17 maggio doveva essere l'ultimo episodio di S.W.A.T. Era stato scritto per concludere la storia del sergente Daniel 'Hondo' Harrelson e dei suoi uomini, ma due settimane fa CBS ha deciso sorprendentemente di tornare suoi propri passi, rinnovando la serie per un ulteriore ciclo di episodi, l'ottavo. "Abbiamo vinto questa battaglia", ha detto il protagonista e produttore esecutivo Shemar Moore a TV Insider, evidentemente felice per questa terza chance (la serie era stata salvata da una prima cancellazione alla fine della sesta stagione). Ma cosa ne sarà ora del finale? Rimarrà così come è stato pensato inizialmente o dovrà essere cambiato per permettere al procedurale di andare avanti?

La non fine di S.W.A.T.: Parla Shemar Moore

"Sono così emozionato, così orgoglioso, lusingato, e mi sto ancora dando pizzicotti perché è una specie di miracolo", ha detto Shemar Moore commentando il rinnovo di S.W.A.T. per un'ottava stagione dopo che ne era stata annunciata la conclusione con la settima. "Sono affari e non puoi prenderli sul personale, ma a volte lo fai un po' perché sei così appassionato di qualcosa. Avevo parlato con qualcuno che sapeva delle cose e aveva parlato con le persone di CBS e con quelle alla Sony. La mia reazione è stata tipo 'Come? È possibile?'. Letteralmente 10 giorni fa, il mio team mi ha chiamato e mi ha detto: 'Sono interessati. Non garantiscono nulla, ma saresti disposto a firmare?'. Mi sono seduto con me stesso e ho pensato: 'Sai cosa? Non si tratta di me. Riguarda la serie. Davvero. Mi piacerebbe poter vivere la mia vita e sapere che abbiamo vinto questa battaglia'".

Moore ha deciso di firmare, senza chiedere nulla. O quasi. Una richiesta in realtà l'ha fatta: "'Permettetemi di stare davanti al mio show, davanti alla mia troupe, e dare loro la buona notizia prima di andare in pausa'. E mi è stato concesso". Il video del suo annuncio alla squadra di S.W.A.T. è stato poi condiviso nel profilo Instagram della serie e potete ri-vederlo qui di seguito. Ma quale impatto questa notizia ha avuto su quello che era stato concepito inizialmente come finale della serie? "La cosa pazzesca è che non abbiamo dovuto cambiare nulla, assolutamente nulla", ha spiegato Moore. "Abbiamo scritto questa stagione perché potesse essere un addio. Quando arriverete e vedrete il finale, direte 'Oh, questo era il loro modo di dire addio'. Ma era anche il nostro modo per dire che potevamo ancora andare avanti. Abbiamo detto: questo sarà il nostro addio o il nostro nuovo inizio".

"La gente si sente ancora legata al nostro show e si accalca a esso, quindi ora forse la stagione 8 sarà l'ultima, e se così fosse, va bene", ha continuato Moore. "Andrà bene perché abbiamo vinto questa battaglia, questa battaglia impossibile. Ma forse ci sarà una nona stagione, forse ce ne sarà una decima. Non lo sappiamo, ma so che tutti noi che ne siamo stati coinvolti non siamo più preoccupati di essere cancellati. Siamo molto orgogliosi di aver vinto e sappiamo che nulla dura per sempre. Che un giorno finirà. E se ciò avverrà dopo la stagione 8, organizzeremo una festa fantastica, ci abbracceremo e poi penseremo ai prossimi capitoli [delle nostre vite e carriere]. Ma non lo sapremo finché non ci saremo arrivati".

S.W.A.T.: Una lunga ottava stagione

Non solo S.W.A.T. tornerà con un'ottava stagione, questa si comporrà di ben 22 episodi. A proposito di questo, il protagonista ha detto: "Due cancellazioni e ora ci sostengono? È folle. E 22 episodi non sono uno scherzo. Ogni sera parlerò alle mie ginocchia dicendo: 'Dai, care, tenetemi in piedi'. Ma è bellissimo. Tutte le avversità che abbiamo affrontato e il fatto che ci venga concessa un'ottava stagione completa di 22 episodi è straordinario per i fan, è straordinario per la troupe che lavora così duramente e deve provvedere alle proprie famiglie. Ci sono così tante vittorie in S.W.A.T. che rimane viva". Ma, per ora, Moore può rilassarsi un po'. "Abbiamo sfidato le probabilità. Abbiamo fatto qualcosa che nel gioco di Hollywood non accade spesso ma molto raramente. E ne sono davvero orgoglioso. È una bella serie e il mondo se n'è accorto. Sono semplicemente molto, molto orgoglioso. E stanco. Ho bisogno di un paio di mesi per riorganizzarmi e riportare il mio Hondo, ma ne è valsa la pena".