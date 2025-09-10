TGCom24
Home | Serie TV | News | S.W.A.T. Exiles, svelato il cast completo: C'è anche la star di 9-1-1: Lone Star Ronen Rubinstein
Schede di riferimento
Ronen Rubinstein
Ronen Rubinstein
News Serie TV

S.W.A.T. Exiles, svelato il cast completo: C'è anche la star di 9-1-1: Lone Star Ronen Rubinstein

Emanuele Manta
8

Reduce da 9-1-1: Lone Star, Ronen Rubinstein farà parte del cast dello spin-off di S.W.A.T., con altri quattro attori. Ecco tutti i nuovi dettagli.

S.W.A.T. Exiles, svelato il cast completo: C'è anche la star di 9-1-1: Lone Star Ronen Rubinstein

Sono stati resi noti i nomi degli altri attori e delle attrici che reciteranno in S.W.A.T. Exiles, lo spin-off della cancellata S.W.A.T. con Shemar Moore nuovamente nei panni del personaggio amato dai fan Daniel 'Hondo' Harrelson, alle prese con un nuovo capitolo della sua vita e della sua carriera. Accanto a lui reciteranno la star di 9-1-1: Lone Star Ronen Rubinstein, Freddy Miyares (When They See Us), Lucy Barrett (il remake di Streghe), Zyra Gorecki (La Brea) e Adain Bradley (All American).

La trama e i personaggi di S.W.A.T. Exiles

S.W.A.T. Exiles è ambientata all'indomani del pensionamento di Hondo. Quando una missione di alto profilo va storta, lui viene richiamato e forzato a guidare un'unità sperimentale S.W.A.T. formata da giovani reclute imprevedibili e inesperte. Hondo deve colmare un divario generazionale, destreggiarsi tra personalità contrastanti e trasformare un gruppo di outsider in una squadra capace di proteggere la città e salvare l'istituzione che lo ha reso ciò che è.

Le descrizioni ufficiali dei personaggi affidati a Rubinstein e agli altri membri del cast appena annunciati non sono disponibili al momento. Tuttavia, sappiamo dai casting che la produzione era in cerca di interpreti per un "carismatico ex Marine nero di South Central", un "poliziotto sotto copertura con una sparatoria dubbia nel suo passato", una "mutilata che era la migliore del suo corso all'accademia e si rifiuta di stare seduta a una scrivania" (il personaggio interpretato evidentemente dalla Gorecki), un "prodigio delle tattiche con una dirompente mancanza di abilità sociali" e "un'ex reginetta di bellezza che ora lavora come 'influencer' delle forze dell'ordine".

Come emerso nelle ore precedenti, il primo episodio di Exiles ospiterà le altre star di S.W.A.T. Jay Harrington e Patrick St. Espirit, le quali riprenderanno i ruoli rispettivamente del sergente David 'Deacon' Kay e del comandante Robert Hicks. L'arrivo in tv dei 10 episodi ordinati è previsto nel 2026.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Ronen Rubinstein
Ronen Rubinstein
Emanuele Manta
  • Redattore specializzato in Serie TV
  • Appassionato di animazione, videogame e fumetti
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
The Walking Dead: Daryl Dixon, Norman Reedus ricorda le "folli" riprese del nubifragio nella stagione 3
news Serie TV The Walking Dead: Daryl Dixon, Norman Reedus ricorda le "folli" riprese del nubifragio nella stagione 3
The Iris Affair: Il primo trailer della serie tech thriller con Niamh Algar e Tom Hollander
news Serie TV The Iris Affair: Il primo trailer della serie tech thriller con Niamh Algar e Tom Hollander
L'ideatore di Black Mirror prepara una nuova serie con Paddy Considine e Lena Headey nel cast
news Serie TV L'ideatore di Black Mirror prepara una nuova serie con Paddy Considine e Lena Headey nel cast
Michael Connelly lavora a una Serie TV basata sulle sue esperienze come giornalista di cronaca nera
news Serie TV Michael Connelly lavora a una Serie TV basata sulle sue esperienze come giornalista di cronaca nera
La star di Uno splendido errore Nikki Rodriguez ha nascosto la sua vera età? Ecco cosa sappiamo
news Serie TV La star di Uno splendido errore Nikki Rodriguez ha nascosto la sua vera età? Ecco cosa sappiamo
Superman apparirà in Peacemaker 2? L’indizio di David Corenswet
news Serie TV Superman apparirà in Peacemaker 2? L’indizio di David Corenswet
NCIS: Tony & Ziva, la nostra video intervista esclusiva a Michael Weatherly e Cote de Pablo
speciale Serie TV NCIS: Tony & Ziva, la nostra video intervista esclusiva a Michael Weatherly e Cote de Pablo
Sherlock Holmes protagonista di una serie animata, Happy's Place riunisce le star di Taxi e altre news in breve
news Serie TV Sherlock Holmes protagonista di una serie animata, Happy's Place riunisce le star di Taxi e altre news in breve
Scopri tutte le News Serie TV
Le Serie TV del Momento
Mercoledì
NCIS: Tony & Ziva
L'estate nei tuoi occhi
Only Murders in the Building
The Walking Dead: Daryl Dixon
La Fidanzata
Criminal Minds
Uno splendido errore
The Terminal List: Lupo Nero
Gen V
Dexter: Resurrection
Stranger Things
Vai a Tutte le Serie TV