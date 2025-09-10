S.W.A.T. Exiles, svelato il cast completo: C'è anche la star di 9-1-1: Lone Star Ronen Rubinstein

News Serie TV

Reduce da 9-1-1: Lone Star, Ronen Rubinstein farà parte del cast dello spin-off di S.W.A.T., con altri quattro attori. Ecco tutti i nuovi dettagli.

Sono stati resi noti i nomi degli altri attori e delle attrici che reciteranno in S.W.A.T. Exiles, lo spin-off della cancellata S.W.A.T. con Shemar Moore nuovamente nei panni del personaggio amato dai fan Daniel 'Hondo' Harrelson, alle prese con un nuovo capitolo della sua vita e della sua carriera. Accanto a lui reciteranno la star di 9-1-1: Lone Star Ronen Rubinstein, Freddy Miyares (When They See Us), Lucy Barrett (il remake di Streghe), Zyra Gorecki (La Brea) e Adain Bradley (All American).

La trama e i personaggi di S.W.A.T. Exiles

S.W.A.T. Exiles è ambientata all'indomani del pensionamento di Hondo. Quando una missione di alto profilo va storta, lui viene richiamato e forzato a guidare un'unità sperimentale S.W.A.T. formata da giovani reclute imprevedibili e inesperte. Hondo deve colmare un divario generazionale, destreggiarsi tra personalità contrastanti e trasformare un gruppo di outsider in una squadra capace di proteggere la città e salvare l'istituzione che lo ha reso ciò che è.

Le descrizioni ufficiali dei personaggi affidati a Rubinstein e agli altri membri del cast appena annunciati non sono disponibili al momento. Tuttavia, sappiamo dai casting che la produzione era in cerca di interpreti per un "carismatico ex Marine nero di South Central", un "poliziotto sotto copertura con una sparatoria dubbia nel suo passato", una "mutilata che era la migliore del suo corso all'accademia e si rifiuta di stare seduta a una scrivania" (il personaggio interpretato evidentemente dalla Gorecki), un "prodigio delle tattiche con una dirompente mancanza di abilità sociali" e "un'ex reginetta di bellezza che ora lavora come 'influencer' delle forze dell'ordine".

Come emerso nelle ore precedenti, il primo episodio di Exiles ospiterà le altre star di S.W.A.T. Jay Harrington e Patrick St. Espirit, le quali riprenderanno i ruoli rispettivamente del sergente David 'Deacon' Kay e del comandante Robert Hicks. L'arrivo in tv dei 10 episodi ordinati è previsto nel 2026.