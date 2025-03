S.W.A.T. cancellata per la terza volta: "È una notizia straziante", commenta lo showrunner

News Serie TV

CBS ha cancellato anche S.W.A.T.: il procedurale con Shemar Moore si ferma dopo otto stagioni. Il commento dello showrunner e del co-ideatore.

Nonostante sia una notizia già sentita, e neppure una volta sola, fa ancora male: S.W.A.T. è stata cancellata da CBS, dopo otto stagioni. L'annuncio, mai così temuto come negli ultimi giorni, sulla scia delle cancellazioni ancora più clamorose di FBI: International e FBI: Most Wanted, è arrivato a nove episodi dal finale di stagione, il che potrebbe significare che c'è ancora speranza per una conclusione adeguata della storia.

La cancellazione di S.W.A.T.: Parla lo showrunner

"È una notizia straziante, principalmente perché è stato un immenso piacere lavorare con questo cast e questa troupe per realizzare uno show di cui siamo stati sempre orgogliosi", ha commentato lo showrunner della serie Andrew Dettman. "Sono davvero uno straordinario gruppo di persone che hanno lavorato duramente e sono state così dedite per tutte queste otto stagioni, superando innumerevoli sfide. Non posso dargli abbastanza credito. Mi sento così privilegiato di aver fatto parte della famiglia di S.W.A.T.". Il co-ideatore e produttore esecutivo Shawn Ryan ha aggiunto: "È stato un privilegio straordinario lavorare a S.W.A.T. per otto stagioni e raccontare le storie di Hondo e della Squadra 20. Ringrazio i nostri fan, Shemar Moore, il resto del cast, i nostri produttori, Sony Pictures Television, CBS Studios e CBS per l'opportunità. Soprattutto, voglio ringraziare la nostra instancabile e dedita troupe, la quale ha fatto in modo che i nostri sceneggiatori, registi e attori facessero sempre bella figura. La mia più grande preoccupazione in questo momento sono loro".

Quest'anno, S.W.A.T. sta appassionando una media di 4,9 milioni di spettatori settimanali: numeri invidiabili per molte altre realtà televisive ma evidentemente un po' meno per CBS, perché i più bassi tra i suoi 14 drama in programmazione, in calo del 20% rispetto alla stagione precedente. Alcuni analisti sottolineano come la decisione della rete di spostare la serie in una diversa fascia oraria del venerdì, quella delle 22:00 occupata precedentemente dalla conclusa Blue Bloods, sia finita col penalizzarla, portandola a disperdere il 22% del suo pubblico. Per S.W.A.T. si tratta della terza cancellazione, dopo la prima del 2023, decisione che fu ribaltata meno di 72 ore dopo, quando il procedurale fu rinnovato per una settima stagione. Come annunciato all'epoca, questa doveva essere l'ultima, ma poco meno di un anno fa CBS aveva nuovamente cambiato idea, ordinando un ottavo ciclo di episodi.