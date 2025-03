S.W.A.T. cancellata: La star Shemar Moore lancia una campagna per salvare la serie tv

News Serie TV

La star di S.W.A.T. Shemar Moore reagisce alla cancellazione, affermando che la serie tv ha ancora molto da raccontare. Potrebbe proseguire altrove?

Per Shemar Moore, S.W.A.T. non andava cancellata. Il protagonista del drama militare ritiene che CBS abbia fatto la scelta sbagliata e, sebbene sia grato per ciò che la rete ha reso possibile negli ultimi otto anni, attraverso un video condiviso via Instagram ha lanciato una campagna per salvare nuovamente la serie, proponendo diverse altre realtà televisive per una potenziale nona stagione.

Shemar Moore dopo la cancellazione di S.W.A.T.

"Abbiamo sfidato le probabilità e abbiamo realizzato una serie tv di successo che il mondo ha amato guardare", ha detto Moore. "Perciò, dico a CBS, se avete finito - so che è una questione di soldi, ottica, politica - non penso che stiate facendo la scelta giusta. Devo dirlo. Ma, se è così, vi dico grazie, sinceramente, onestamente, dal profondo del mio cuore". Poi, dopo aver chiarito che S.W.A.T. ha ancora altre storie da raccontare, ha aggiunto: "Ehi, Netflix. Come stai? Se ti interessa uno show che ha il pilota automatico, che il mondo sta guardando, saremmo felici di venire a giocare". E, nel caso in cui Netflix non fosse interessato, è disponibile a trasferirsi da qualsiasi altra parte: "NBC, FOX, ABC... Ehi, volete venire a flirtare con me? Siete invitate al barbecue. Scegliete il vostro ristorante preferito. Pagherò io il conto, ok? Perciò fidatevi di me, tutti noi, la famiglia di S.W.A.T., non abbiamo ancora finito di dare la caccia ai cattivi. Inseguimenti in elicottero, inseguimenti in moto e cose che esplodono... non abbiamo ancora finito".

Va ricordato che quest'anno la serie sta attirando negli Stati Uniti una media di 4,9 milioni di spettatori settimanali. Sebbene in calo del 20% rispetto alla stagione precedente, si tratta di numeri che potrebbero fare gola a una realtà diversa da CBS. Sulla questione della cancellazione è intervenuta anche la co-star Anna Enger Ritch (interprete di Zoe Powell), la quale ha detto a TVLine: "Dirò questo: non vorrete che questo show finisca. Vorrete continuare a guardare cosa succede. Ci sono così tante strade e direzioni da percorrere, così tante storie da raccontare, così tante cose personali... [il finale] vi lascerà desiderare dell'altro". Annie Ilonzeh (Devin Gamble) ha detto invece: "Direte: 'Oh mio Dio. Che è successo!?'. E 'Un attimo, voglio vedere dei più!'. Di sicuro non chiudiamo. Vi lasciamo in sospeso e molto curiosi di sapere di più".