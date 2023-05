S.W.A.T. cancellata dopo 6 stagioni: Ecco perché

News Serie TV

Il crime drama d'azione con Shemar Moore non tornerà con una settima stagione.

Il colpo più duro della stagione 2022-23 ormai agli sgoccioli arriva da CBS: la rete americana ha cancellato dopo sei stagioni il crime drama d'azione con Shemar Moore S.W.A.T., adattamento dell'omonima serie degli anni '70 e del film del 2003 diretto da Clark Johnson. L'annuncio arriva a due settimane dal finale di stagione e nonostante le medie d'ascolto fossero tornate a crescere, sebbene non di molto. Dunque, perché questa decisione?

Perché S.W.A.T. è stata cancellata?

Fonti riferiscono che CBS e Sony Pictures Television, il principale studio di produzione dietro la serie, non sono riusciti a raggiungere un accordo economico per la produzione di una settima stagione. Secondo Deadline, per S.W.A.T., la più costosa tra le serie a rischio cancellazione, la rete dell'Occhio aveva stabilito un canone fisso che anno dopo anno aveva messo sempre più sotto pressione il budget e ridotto progressivamente i margini di profitto rispetto a costi invece in aumento, soprattutto nell'ultimo periodo. Se da una parte CBS (come le altre reti) fa i conti con una forte flessione della platea broadcast e quindi con minori entrate pubblicitarie a causa dell'ormai evidente predominio dei servizi streaming, dall'altra Sony non era disposta a procedere con un altro rinnovo allo stesso canone in quanto avrebbe compromesso il modello finanziario dello show.

"Per sei stagioni, il cast di straordinario talento di S.W.A.T. guidato da Shemar Moore, gli sceneggiatori, i produttori e la troupe guidati dai produttori esecutivi Shawn Ryan, Andy Dettman e Aaron Rahsaan Thomas ci hanno regalato episodi avvincenti e ricchi d'azione che hanno affrontato anche importanti questioni sociali e hanno contribuito al successo della nostra offerta di prima serata", ha dichiarato la presidente di CBS Entertainment Amy Reisenbach in un comunicato. "Li ringraziamo sinceramente per il loro incredibile lavoro e la loro passione, così come ringraziamo i nostri devoti fan che si sono sintonizzati ogni settimana".