S.W.A.T., 48 ore di angoscia dopo la cancellazione, poi la svolta dello spin-off: I retroscena

In un video, Shemar Moore ringrazia i fan che hanno combattuto per mantenere S.W.A.T. viva, con il nuovo spin-off S.W.A.T. Exiles.

All'indomani dell'ufficializzazione di S.W.A.T. Exiles, spin-off del procedurale di successo cancellato da CBS dopo otto stagioni S.W.A.T., il protagonista Shemar Moore, che riprenderà l'amato ruolo di Daniel 'Hondo' Harrelson nella nuova serie, si è preso un momento per ringraziare tutte le persone - in primis i fan - che hanno combattuto per mantenere il franchise vivo, mentre altrove emergevano i retroscena della sorprendente operazione di salvataggio.

Le nove vite di S.W.A.T.: Shemar Moore ringrazia i fan

"A tutti i miei amici, fan e bambine... a tutti quelli là fuori nel mondo che ci hanno sostenuto per otto anni: prima di tutto, grazie. Non avremmo potuto farcela senza di voi", ha detto Moore in un video condiviso sui social. "So che la brutta notizia è che siamo stati cancellati, ma la buona notizia è che non abbiamo smesso di lottare. E indovinate cosa succede quando non si smette di lottare? Abbiamo vinto! S.W.A.T. non andrà da nessuna parte! Hondo non andrà da nessuna parte! Hondo tornerà! S.W.A.T. tornerà! Ditelo ad alta voce, ditelo con orgoglio: S.W.A.T. e Hondo torneranno!".

You heard it here first, Hondo’s not done yet. Be on the lookout for S.W.A.T. EXILES — he’s back not just to lead, but to rebuild. New recruits. No second chances.#LAScreenings25 #SWAT #SWATExiles #Exiles pic.twitter.com/uMkc8INqcs — Sony Pics at Home (@SonyPicsAtHome) May 19, 2025

Anche il co-ideatore Shawn Ryan ha brindato alla notizia del ritorno di Hondo in tv con S.W.A.T. Exiles, in un post condiviso su X che alludeva alle nove vite della serie originale. Lo sceneggiatore e produttore esecutivo ha spiegato che l'universo di S.W.A.T. è rimasto senza segni vitali per appena 48 ore, prima che un bagliore, quello del progetto di uno spin-off, tornasse a illuminarlo. "Sono così emozionato per Shemar e la nostra squadra", ha aggiunto. "Non vedo l'ora di vedere cosa faranno".

S.W.A.T. Exiles, della quale saranno prodotti 10 episodi per una rete o piattaforma streaming da definire, sarà ambientata all'indomani del pensionamento di Hondo. Quando una missione di alto profilo va storta, lui viene richiamato e forzato a guidare un'unità sperimentale S.W.A.T. formata da giovani reclute imprevedibili e inesperte. Hondo deve colmare un divario generazionale, destreggiarsi tra personalità contrastanti e trasformare un gruppo di outsider in una squadra capace di proteggere la città e salvare l'istituzione che lo ha reso ciò che è. La sceneggiatura è nelle mani di Jason Ning (Lucifer, Mrs. Davis), mentre l'inizio delle riprese è previsto per l'estate.