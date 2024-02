Ryan Murphy annuncia Grotesquerie, nuova serie horror con Niecy Nash-Betts

News Serie TV

Nella nuova serie tv reciteranno anche Courtney B. Vance e Lesley Manville.

Una piacevole sorpresa arriva dai profili social di Ryan Murphy. L'affermato regista, sceneggiatore e produttore dietro le serie di successo American Horror Story e The Watcher ha annunciato l'arrivo in tv il prossimo autunno di Grotesquerie, una nuova serie horror con protagonista la straordinaria Niecy Nash-Betts, recentemente premiata con l'Emmy per il suo ruolo in Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer, un'altra serie di Murphy.

Grotesquerie: Cosa sappiamo della nuova serie horror di Ryan Murphy

I dettagli per il momento sono pochissimi. L'annuncio è accompagnato da un video in cui la voce fuori campo del personaggio interpretato dalla Nash-Betts, apparentemente al telefono, afferma: "Non so quando è iniziato, non riesco a capire il motivo, ma ora è diverso. Tu dici: 'Be', tesoro, il male è sempre esistito'", che "'le cose stanno andando meglio, non c'è mai stato un momento migliore per essere vivi!'", ma "non sta migliorando! Sta succedendo qualcosa intorno a noi e nessuno lo vede tranne me".

In Grotesquerie reciteranno anche un'altra vecchia conoscenza di Murphy, Courtney B. Vance, premiata con l'Emmy per il suo ruolo nella prima stagione di American Crime Story, e la candidata all'Oscar Lesley Manville (Il filo nascosto). Negli Stati Uniti andrà in onda sulla rete via cavo FX, perciò tutto lascia pensare che in Italia farà parte dell'offerta di Disney+.