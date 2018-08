Ryan Hurst sarà nella stagione 9 di The Walking Dead

Amato dal pubblico del piccolo schermo per aver interpretato il criminale in motocicletta Opie in Sons of Anarchy, Ryan Hurst è l'ultima aggiunta al cast della nona stagione di The Walking Dead, il cui debutto è atteso per il 7 ottobre (in Italia dal giorno successivo su Fox).

Secondo TheWrap, l'attore apparirà in un arco di episodi nei panni di Beta, il braccio destro di Alpha, la leader dei Whisperers interpretata da Samantha Morton (Animali Fantastici e dove trovarli). Questi ultimi sono un nuovo gruppo di sopravvissuti che si muovono tra i non-morti indossando abiti fatti di carne umana. Se ci basiamo su quanto raccontato finora nei fumetti, Alpha, Beta e gli altri saranno i prossimi antagonisti di Rick (Andrew Lincoln) e della sua gente.

L'ingaggio di Hurst segue solo di poche ore quello di Cassady McClincy (Castle Rock) per il ruolo ricorrente di Lydia, la figlia di Alpha. Faranno inoltre il loro debutto Nadia Hilker (The 100), scelta per il ruolo di Magna, la leader di un altro nuovo gruppo di sopravvissuti; Zach McGowan (Shameless) di Justin, un Salvatore poco propenso a collaborare con le altre comunità; e Lauren Ridloff di Connie, uno dei sopravvissuti del gruppo di Magna, primo personaggio sordo della serie.