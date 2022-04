Russian Doll 2: Nadia è "prigioniera del tempo" nel trailer ufficiale della seconda stagione

News Serie TV

La dark comedy con Natasha Lyonne tornerà in streaming su Netflix con i nuovi episodi il 20 aprile.

Le cose si faranno più complicate nella seconda stagione di Russian Doll: la povera Nadia interpretata dalla fantastica Natasha Lyonne non sarà più solamente condannata a rivivere in eterno il giorno del suo compleanno, ma verrà sballottata avanti e indietro nel tempo, o meglio sarà "prigioniera del tempo", come dice lei stessa nel trailer ufficiale appena diffuso da Netflix. Guardatelo qui sotto in attesa del debutto dei nuovi episodi, attesi per il 20 aprile.

Russian Doll: La trama della seconda stagione

La seconda stagione di Russian Doll è ambientata ben quattro anni dopo che Nadia (Natasha Lyonne) e Alan (Charlie Barnett) sono scampati insieme al loop temporale della mortalità (d'altronde la prima risale ormai a quello che sembra essere il lontanissimo 2019). La dark comedy continua a esplorare tematiche esistenziali attraverso una lente fantascientifica e spesso umoristica. Rivelando un destino ancora peggiore della morte infinita, in questa stagione Nadia e Alan si addentrano ancora più a fondo nei loro passati attraverso un insolito portale temporale collocato in uno dei luoghi più famosi di Manhattan. In un primo momento vivono questa esperienza come un'avventura intergenerazionale in continua espansione che attraversa vari periodi, ma presto scoprono che lo straordinario evento ha in serbo più di quanto si aspettassero e insieme dovranno cercare una via d'uscita.

"L'universo ha finalmente trovato qualcosa di peggio della morte", dice la protagonista al suo compagno di loop temporale Alan nel trailer (dove la vediamo forse anche invecchiare e tornare bambina?). Nadia capisce rapidamente di avere degli "affari in sospeso" di cui occuparsi nel passato e hanno a che fare con una scorta d'oro perduta che un tempo apparteneva alla sua famiglia. Quando un'anziana signora le dice che alcune cose della vita non possono essere spiegate, lei risponde: "Le cose inspiegabili sono il mio modus operandi". E noi non vediamo l'ora di rivedere questa eroina spregiudicata all'azione!