Runaways: Elizabeth Hurley sarà la villain Morgan le Fay nella stagione 3

La meravigliosa Elizabeth Hurley (The Royals, Gossip Girl) ha firmato con Hulu per un ruolo prominente, quello della villain Marvel Morgan le Fay, nella terza stagione di Runaways.

Uno dei cattivi più iconici della Casa delle Idee, Morgan le Fay ha fatto la sua prima apparizione nel lontano 1955 ed è uno dei tanti personaggi nati dalla mente del compianto Stan Lee. Cresciuta con gli insegnamenti di Merlino, lei è considerata la più grande maga di tutti i tempi. Accompagnata da un corvo nero, Morgan le Fay annovera tra le sue abilità quella di incantare gli oggetti e di manipolare l'energia mistica, e oltre a essere molto potente è anche molto intelligente.

La stagione 3 di Runaways non ha ancora una data, mentre la prima è l'unica disponibile al momento in Italia, su TIMvision. "Elizabeth Hurley si unisce all'Universo Marvel e non potremmo essere più entusiasti di vederla interpretare uno dei personaggi più affascinanti della Marvel", è stato il commento del presidente di Marvel Television Jeph Loeb.