Roseanne: Johnny Galecki nel nuovo promo del revival di Pappa e ciccia

L'atteso revival di Pappa e ciccia, sitcom conosciuta oltreoceano con il titolo Roseanne, torna a mostrarsi in un nuovo promo, il primo a ritrarre Johnny Galecki nuovamente nei panni di David Healy, il marito di Darlene. "Hanno mantenuto tutto esattamente uguale a quando eravate ragazzi" dice un David meravigliato nella clip, mentre Darlene (Sara Gilbert) gli spiega che si tratta di "una scelta di decorazione chiamata povertà".

In onda negli Stati Uniti su ABC dal 27 marzo, i nuovi 9 episodi vedranno tra le altre cose Darlene tornare a casa dei genitori insieme con i due figli Harris e Mark. Non è chiaro però cosa spinga la donna a una tale scelta, né in che stato sia la sua relazione con David. L'unica cosa certa è che Galecki apparirà purtroppo in un solo episodio, a causa dei suoi impegni sul set di The Big Bang Theory.