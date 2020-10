Romulus: Il trailer ufficiale della serie di Matteo Rovere che racconta la nascita di Roma

News Serie TV

Il drama di dieci episodi debutterà il 6 novembre su Sky e in streaming su NOW TV.

Storia, leggenda e rivoluzione si incontrano nel trailer ufficiale di Romulus (ve lo presentiamo nella doppia versione, in italiano e in protolatino con sottotitoli), una nuova serie Sky Original creata da Matteo Rovere (Il primo re), per la prima volta impegnato in un progetto televisivo. Prodotto da Sky, Cattleya e Groenlandia e composto da 10 episodi, il drama si presenta come un affresco epico e una realistica ricostruzione degli eventi che portarono alla nascita di Roma. L'appuntamento è su Sky e in streaming su NOW TV il prossimo 6 novembre.



Romulus: Trailer Ufficiale: Romulus: Il Trailer Ufficiale in Italiano - HD





Romulus: La trama e il cast

Diretta dallo stesso Rovere insieme a Michele Alhaique ed Enrico Maria Artale e girata in protolatino, Romulus è ambientata nell'ottavo secolo a.C, in un mondo primitivo e brutale nel quale il destino di ognuno è deciso dal potere implacabile della natura e degli dei. I trenta popoli della Lega Latina vivono da anni sotto la guida del re di Alba, ma siccità e carestia minacciano la pace e la vita di queste città. Al di fuori di esse il bosco, un luogo oscuro abitato da creature crudeli e misteriose. Tutto questo è narrato attraverso gli occhi di tre ragazzi segnati dalla morte, dalla solitudine e dalla violenza: Yemos, Wiros e la giovane vestale Ilia interpretati rispettivamente da Andrea Arcangeli (Trust), Francesco Di Napoli (La paranza dei bambini) e Marianna Fontana (Indivisibili).

Completano il cast Giovanni Buselli (L’amica geniale), Silvia Calderoni (Riccardo va all’inferno), Sergio Romano (Il campione), Demetra Avincola (Fortunata), Massimiliano Rossi (Il primo re), Ivana Lotito (Gomorra - La serie), Gabriel Montesi (Favolacce) e Vanessa Scalera (Imma Tataranni – Sostituto procuratore). Le sceneggiature sono firmate invece da Filippo Gravino (Veloce come il vento, Il primo re), Guido Iuculano (Tutto può succedere) e dallo stesso Rovere.

Romulus: In libreria due romanzi che allargano l'universo della serie

Oltre che in tv, le storie di Romulus proseguono in libreria. In contemporanea con la messa in onda della serie usciranno infatti Romulus: Il sangue della lupa e Romulus: La regina delle battaglie, i primi due volumi di una trilogia di romanzi che allarga l'universo narrativo di Romulus, scritta da Luca Azzolini e pubblicata da HarperCollins. Partendo dall’idea originale della serie, Azzolini - che è uno dei massimi esperti italiani di fantasy e romanzo storico - ne indaga e racconta gli antefatti, i personaggi minori, la geografia e tutti gli aspetti che nella serie, per esigenze televisive, sono stati trattati più velocemente.

In attesa dell'attivo in tv, i primi due episodi di Romulus saranno proiettati in anteprima in occasione della quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma che si svolgerà dal 15 al 25 ottobre 2020 presso l’Auditorium Parco della Musica.

Foto: Francesca Fago