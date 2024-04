Romics XXXII: Matteo Paolillo alias Edoardo incontra i fan, come special guest della manifestazione

News Serie TV

Interprete di Edoardo Conte in Mare Fuori, Matteo Paolillo sarà ospite di un panel nell'ambito della 32ma edizione del Romics, in programma alla Fiera di Roma dal 4 al 7 aprile. Nell'incontro, come "special guest", parlerà anche del rapporto tra musica e serialità.

Meglio noto come l'Edoardo Conte della serie Mare Fuori, l'attore e cantante Matteo Paolillo sarà ospite speciale della XXXII edizione del Romics, alla Fiera di Roma dal 4 al 7 aprile, in un incontro dedicato a serialità e musica. Cantante della sigla ufficiale "O Mar For", Paolillo ha dedicato il suo prossimo EP proprio al personaggio che interpreta per la Rai, nel fenomeno arrivato ormai alla quarta stagione. Ma quando si svolgerà l'incontro con l'attore?

Vi ricordiamo che sul sito ufficiale del Romics potete consultare il programma completo della manifestazione.

Matteo Paolillo in un incontro alla 32ma edizione del Romics

Matteo Paolillo incontrerà il pubblico, discutendo del suo lavoro e del legame tra serie e mondo della canzone, nel panel "Matteo Paolillo: musica e serialità italiane", previsto sabato 6 aprile alle 14:45, presso il Padiglione 8 - Sala Grandi Eventi e proiezioni. E Matteo quel legame lo incarna in tutto e per tutto: la sua "O Mar For" è sulla bocca dei tanti adolescenti (ma non solo) che seguono la serie Mare Fuori ideata da Cristiana Farina, partita nel 2020 e da poco giunta alla sua quarta stagione, dove peraltro Matteo recita dall'inizio nei panni di Edoardo Conte. Ha vinto durante la II edizione del Musicomics (Premio Romics Musica per Immagini) il Nuovo IMAIE 2023 per la miglior interpretazione musicale di una sigla tv. Su quella scia, ora si presenta con un prossimo EP "Edo - Ultimo atto", e da quel disco arriva il singolo pubblicato di recente "Nun è cos".

Appassionato di recitazione e canto sin dai tredici anni, a Roma frequenta il Conservatorio La Scaletta e il Centro Sperimentale di Cinematografia, diplomandosi nel 2019, anche se nel frattempo ha già debuttato in tv con Don Matteo nel 2016. È apparso poi in Vivi e lascia vivere, Solo, Suburra - La Serie, prima di incontrare sulla sua strada lo straordinario successo di Mare Fuori. Attivo anche in teatro, si è esibito a Sanremo 2023 cantando proprio "O Mar For", mentre con lo pseudonimo di Icaro ha pubblicato canzoni come Origami all'alba e Liberatemi, fondando poi la band Suba Crew.