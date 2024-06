Rochelle Aytes lascia il cast regolare di S.W.A.T. per unirsi alla nuova serie Watson

News Serie TV

Nel nuovo medical drama di CBS, la stessa rete di S.W.A.T., affiancherà Morris Chestnut.

Rochelle Aytes reciterà in un'altra serie tv di CBS. L'attrice, da cinque stagioni nel cast di S.W.A.T., affiancherà Morris Chestnut nel nuovo medical drama della rete americana Watson, basato sull'omonimo, iconico personaggio creato dallo scrittore Sir Arthur Conan Doyle. Questo significa che non la rivedremo nei panni di Nichelle Carmichael, la moglie del sergente Hondo, nell'ottava stagione del procedurale?

Rochelle Aytes da S.W.A.T. a Watson

Secondo Deadline, dall'ottava stagione Aytes non sarà più un membro del cast regolare di S.W.A.T. Mentre CBS non ha voluto commentare la notizia, questo dovrebbe voler dire che il personaggio continuerà ad apparire nella serie, sebbene in misura minore rispetto alle ultime due stagioni, da quando l'attrice è stata promossa al cast regolare. La storia d'amore tra Nichelle e l'Hondo di Shemar Moore, inizialmente altalenante, si è assestata quando alla fine della quinta stagione lei è rimasta incinta del loro primo figlio. Vivienne, una bambina, è nata verso la fine della stagione successiva, poco prime delle nozze tra mamma e papà.

Per quanto riguarda Watson, creata dal produttore esecutivo di Elementary Craig Sweeney, vede il Dott. John Watson (Chestnut) riprendere la sua carriera medica come direttore di una clinica impegnata nel trattamento di malattie genetiche rare un anno dopo l'assassinio dell'amico e partner Sherlock Holmes per mano di Moriarty. Tuttavia, ben presto si rende conto che la sua vecchia vita non è morta con lui.

Aytes interpreterà uno dei ruoli principali: la dottoressa Mary Morstan, l'ex moglie di Watson e uno dei migliori chirurghi che lavorano nella stessa struttura. La donna è descritta come la voce della ragione dell'ex marito, così come colei che lo tiene con i piedi per terra.