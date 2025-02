Robin Hood: Sean Bean sarà lo Sceriffo di Nottingham nella serie tv di MGM+

News Serie TV

L'attore raggiunge l'australiano Jack Patten, scelto per il ruolo principale.

Ci sarà anche Sean Bean nella nuova serie tv con cui la rete americana MGM+ (qui da noi una piattaforma streaming) reinterpreterà la storia del celebre eroe popolare britannico Robin Hood. L'amata star de Il Trono di Spade e Il Signore degli Anelli interpreterà il malvagio Sceriffo di Nottingham, affiancando l'esordiente Jack Patten in quelli di Rob, il protagonista.

La trama di Robin Hood e il ruolo di Sean Bean

Dopo l'invasione normanna dell'Inghilterra, Rob, figlio di un guardaboschi sassone, e Marian, figlia di un signore normanno, si innamorano e lavorano insieme per combattere per la giustizia e la libertà. Mentre Rob si afferma come leader di una banda di fuorilegge ribelli, Marian si infiltra nel potere a corte, lavorando con lui per contrastare la corruzione reale e portare la pace nel paese.

Lo Sceriffo di Nottingham è considerato uno statista, uno stratega e il costruttore della stessa Nottingham. Un padre amorevole, un politico e il cugino di Re Enrico II, lui naviga nelle pericolose maree del potere, affrontando non solo un fuorilegge nei boschi ma anche le ambizioni di Eleonora d'Aquitania e dei baroni normanni che lo circondano. Astuto e pragmatico, è un uomo che governa con il pugno di ferro, non per crudeltà ma per l'incrollabile convinzione che la legge, come la vedono i normanni, debba essere preservata.

Robin Hood, della quale MGM+ ha ordinato un ciclo di 10 episodi, è una serie di Jonathan English (Librarians: The Next Chapter) e John Glenn (SEAL Team), con il primo dei due anche regista del primo episodio. La rete l'ha presentata come "un'avventura emozionante, brillante, travolgente e romantica" che conferisce "un'energia moderna al racconto dell'eroe-furfante che ruba ai ricchi per dare ai poveri e all'epica storia d'amore tra lui e la coraggiosa e audace Marian".