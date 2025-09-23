Robin Hood: Il trailer ufficiale della serie tv che re-immagina il celebre eroe-furfante

News Serie TV

La nuova serie d'avventura Robin Hood si mostra nel trailer ufficiale, in attesa del debutto in streaming su MGM+ il 2 novembre

L'iniziativa di MGM+ di riportare sugli schermi il leggendario eroe-furfante della foresta di Sherwood e i suoi allegri compagni sta per realizzarsi, finalmente. Attesa per il 2 novembre, ogni domenica con un nuovo episodio, anche in Italia in contemporanea sull'omonimo servizio streaming, Robin Hood promette di conferire un'energia moderna al personaggio della cultura popolare britannica, così come alla sua epica storia d'amore con la coraggiosa e audace Marian. Qui di seguito è disponibile il trailer ufficiale.

<a href="https://www.comingsoon.it/serietv/robin-hood/3787/video/?vid=47987" title="Trailer Ufficiale: Il Trailer Ufficiale della serie con Jack Patten, Lauren McQueen e Sean Bean - HD">Trailer Ufficiale: Il Trailer Ufficiale della serie con Jack Patten, Lauren McQueen e Sean Bean - HD</a>

Robin Hood: La trama e il cast della nuova serie tv

Creata da Jonathan English (Librarians: The Next Chapter) e John Glenn (SEAL Team), Robin Hood è ambientata dopo l'invasione normanna dell'Inghilterra e segue Rob (interpretato dall'esordiente Jack Patten), figlio di un guardaboschi sassone, e Marian (Lauren McQueen), figlia di un signore normanno, combattere insieme per la giustizia e la libertà in tempi di tirannia. Rob guida una banda di fuorilegge ribelli, mentre Marian sfrutta la sua posizione a corte per infiltrarsi nelle cerchie private della famiglia reale.

Il principale antagonista di Rob e dei suoi compagni è lo Sceriffo di Nottingham (Sean Bean, Il Trono di Spade), un uomo astuto e pragmatico che governa con il pugno di ferro, non per crudeltà ma per l'incrollabile convinzione che la legge, come la vedono i normanni, debba essere preservata. Il resto del cast della serie include, tra gli altri, Connie Nielsen (Il gladiatore) nel ruolo di Eleonora d'Aquitania, una sovrana che supera in astuzia i re e vede il mondo per ciò che è - un campo di battaglia; Marcus Fraser (Fondazione) di Little John, l'alleato su cui Rob può contare maggiormente; Angus Castle-Doughty (A Thousand Blows) di Fra Tuck, un giovane monaco che si schiera con i fuorilegge di Rob per ottenere vera giustizia; Henry Rowley di Will, un giovane intrappolato tra due mondi che desidera appartenenza, rispetto e un futuro oltre le ombre della foresta; Lydia Peckham (Il regno del pianeta delle scimmie) di Priscilla di Nottingham, la figlia dello Sceriffo, che comprende le regole del potere e le sfrutta a suo vantaggio; Steven Waddington (Slow Horses) del Conte di Huntingdon, uno spietato signore normanno; e Tom Mison (Sleepy Hollow) di Hugh Locksley, l'orgoglioso padre di Rob, profondamente legato alla sua terra.