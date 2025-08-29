Robin Hood: Il teaser trailer della serie tv che re-immagina l'iconico eroe popolare

News Serie TV

In tv da novembre, la nuova serie di MGM+ che re-immagina Robin Hood, si mostra in un primo teaser trailer.

In tempi di disparità spropositate, il mondo sembra avere bisogno di nuovo di Robin Hood. Il celebre eroe popolare britannico è il protagonista di una nuova serie tv di MGM+ in onda negli Stati Uniti dal 2 novembre (probabilmente in contemporanea o a seguire sull'omonimo servizio streaming in Italia), della quale è stato diffuso il teaser trailer. Nel cast l'esordiente Jack Patten nel ruolo principale e il veterano dello schermo Sean Bean (Il Trono di Spade, Snowpiercer) in quello dell'altrettanto leggendario Sceriffo di Nottingham, oltre a Connie Nielsen (Il gladiatore).

Robin Hood: La trama della nuova serie tv

Ambientata dopo l'invasione normanna dell'Inghilterra, Robin Hood segue Rob, figlio di un guardaboschi sassone, e Marian (Lauren McQueen), figlia di un signore normanno, innamorarsi e lavorare insieme per combattere per la giustizia e la libertà. Mentre Rob si afferma come leader di una banda di fuorilegge ribelli, Marian si infiltra nel potere a corte, lavorando con lui per contrastare la corruzione reale e portare la pace nel paese.

MGM+ presenta la serie come "un'avventura emozionante, brillante, travolgente e romantica" che conferisce "un'energia moderna al racconto dell'eroe-furfante che ruba ai ricchi per dare ai poveri e all'epica storia d'amore tra lui e la coraggiosa e audace Marian". Il principale antagonista di Rob, lo Sceriffo di Nottingham, è descritto come un padre amorevole, un politico e il cugino di Re Enrico II, un uomo che naviga nelle pericolose maree del potere, affrontando non solo l'emergente fuorilegge nei boschi ma anche le ambizioni di Eleonora d'Aquitania (Nielsen) e dei baroni normanni che lo circondano. Quest'ultima, invece, è una sovrana che ha superato in astuzia i re e ha guidato crociate, vedendo il mondo per quello che è: un campo di battaglia.