Robert Englund torna nei panni di Freddy Krueger, in The Goldbergs

Quindici anni dopo Freddy vs. Jason, l'icona del cinema horror Robert Englund vestirà ancora una volta i panni di Freddy Krueger in un prossimo episodio della comedy familiare di ABC The Goldbergs, la cui sesta stagione debutterà negli Stati Uniti il 26 settembre.

Lo annuncia il profilo Twitter della divertente serie ambientata negli Anni '80, precisando che Mr. Krueger apparirà nel prossimo episodio di Halloween, in onda a ottobre, e condividendo un promo nel quale lo speciale ospite che ha rovinato il sonno a molti si mostra in anteprima accanto a Beverly (la star Wendi McLendon-Covey). Lei lo chiama Fredward. Lui subito la corregge. Lei gli chiede se c'è anche una signora Krueger, e poi la presentazione scivola nel dissacrante quando Beverly fa notare che "ci facciamo fare le unghie nello stesso posto".

#TheGoldbergs Halloween episode this year is going to be a NIGHTMARE! @RobertBEnglund will guest star as the one and only Freddy Krueger! pic.twitter.com/JduaQYqeiP — The Goldbergs (@TheGoldbergsABC) 21 settembre 2018

Oggi 71enne, solo un anno fa Englund sembrava aver chiuso la porta alla possibilità di riprendere il ruolo di Freddy Krueger. "Sono troppo vecchio", aveva spiegato. "Se ora dovessi fare una scena di combattimento, dovrebbe essere davvero semplice perché non riesco a ruotare velocemente la testa per otto inquadrature e angolazioni diverse. La schiena mi fa male. Posso essere ancora cattivo e spaventoso, ma la maggior parte delle volte ora sono relegato a ruoli à la Van Helsing, vecchi dottori e c******i. Quindi, è diventerete che l'ultima volta in cui ho interpretato Freddy, abbia fatto l'occhiolino al pubblico".