Roar: Le prime foto della nuova serie antologica di Apple TV+ con Nicole Kidman e Cynthia Erivo, tra le altre

Il drama, adattato dalle creatrici di GLOW Carly Mensch e Liz Flahive, debutterà in streaming il 15 aprile.

Apple TV+ continua a puntare su interpreti di alto livello per le sue Serie TV: ecco allora Nicole Kidman (The Undoing), Cynthia Erivo (The Outsider), Betty Gilpin (GLOW) e Merritt Wever (Run) nelle prime foto di Roar, serie antologica di cui il servizio di video in streaming ha appena annunciato la data di uscita, il prossimo 15 aprile. Si tratta della prima serie creata per Apple TV+ dalle creatrici ed ex showrunner di GLOW Carly Mensch e Liz Flahive e ha 8 episodi indipendenti con un cast quasi completamente al femminile.

La trama di Roar

Descritta come il racconto perspicace, toccante e occasionalmente esilarante di cosa significhi essere una donna nel mondo di oggi, Roar si basa su un libro di racconti di Cecelia Ahern. Nel libro l'autrice racconta 30 storie diverse in cui le protagoniste sono donne resilienti che hanno a che fare con una contraddizione, un dilemma o un problema assurdo della loro vita. Per Roar ne sono state scelte otto (una per ogni episodio di 30 minuti) che verranno naturalmente narrate da un punto di vista squisitamente femminile utilizzando un mix di realismo e immaginazione.

Il resto del cast

Oltre alle già citate Nicole Kidman (anche produttrice esecutiva), Cynthia Erivo, Betty Gilpin e Merritt Wever che vedete nelle foto, ci sono Issa Rae (Insecure), Alison Brie (GLOW), Meera Syal (Yesterday), Fivel Stewart (Atypical) e Kara Hayward (Haters Back Off!). La serie va ad aggiungersi al lungo elenco di novità in arrivo nei prossimi mesi su Apple TV+, comprese la miniserie Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey con Samuel L. Jackson e WeCrashed, con Jared Leto e Anne Hathaway.