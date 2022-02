Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey: Il trailer ufficiale della miniserie con Samuel L. Jackson

News Serie TV

Il drama sarà disponibile in streaming su Apple TV+ dall'11 marzo.

In attesa dei primi due episodi, disponibili in streaming su Apple TV+ l'11 marzo, la miniserie Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey si mostra in una nuova anteprima, il trailer ufficiale. Con il nominato all'Oscar Samuel L. Jackson e la nominata al BAFTA per Judas and the Black Messiah Dominique Fishback, il drama si basa sul bestseller omonimo di Walter Mosley, che ha curato l'adattamento e ne è il produttore esecutivo.

La trama di Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey

I sei episodi della miniserie seguono Jackson nei panni di Tolomeo Grey, un uomo malato dimenticato dalla sua famiglia, dai suoi amici e persino da se stesso. Lasciato improvvisamente senza il suo fidato custode e sull'orlo di sprofondare ancora di più in una demenza solitaria, Tolomeo viene assegnato alle cure dell'adolescente orfana Robyn (Fishback). Quando vengono a conoscenza di un trattamento in grado di ripristinare i ricordi confusi dalla demenza di Tolomeo, inizia un viaggio verso verità scioccanti sul passato, presente e futuro.

Il resto del cast di Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey include il nominato all'Emmy Walton Goggins (Justified) nel ruolo del medico non convenzionale che offre al protagonista la possibilità di sottoporsi al trattamento "miracoloso" che ripristina i suoi ricordi, oltre a Cynthia Kaye McWilliams (Coyote), Damon Gupton (Black Lightning), Marsha Stephanie Blake (When They See Us) e Omar Miller (Ballers).