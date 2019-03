Riviera: Il trailer della stagione 2, in attesa del ritorno su Sky

In attesa di conoscerne la data di debutto su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV, la seconda stagione della serie originale di Sky Riviera si mostra in un primo trailer, riconfermandoci - se mai ce ne fosse bisogno - che anche gli scintillanti paesaggi della Costa Azzurra possono essere la cornice di inganni, tradimenti e crimini.





Julia Stiles torna nei panni di Georgina, determinata a farla franca dopo l'omicidio di Adam mentre lotta per mantenere il potere all'interno della famiglia Clios nonché la sua posizione in cima all'altera élite del mondo dell'arte. Mentre la famiglia Clios è alle prese con le conseguenze della misteriosa morte di Constantine, Georgina porta avanti la sua battaglia per il dominio e il controllo contro Irina (Lena Olin) e i suoi figli Christos (Dimitri Leonidas) e Adriana (Roxanne Duran). A ostacolarla è l'entrata in scena degli Eltham, un'aristocratica famiglia arrivata in Costa Azzurra con i propri inconfessabili segreti. Juliet Stevenson (Mona Lisa Smile) veste i panni di Lady Cassandra Eltham, madre dell'elegantissima Daphne (Poppy Delevingne, Genius) e del riflessivo Nico (Jack Fox). Tra le new entry anche il marito di Daphne, Raafi (Alex Lanipekun, Homeland).

Nel frattempo, Georgina si ricongiunge con il suo carismatico zio Jeff (Will Arnett, Arrested Development), svelando qualcosa in più sul difficile passato che la donna si è lasciata alle spalle negli Stati Uniti. Inoltre, la protagonista deve fare i conti anche con l'affascinante e misterioso Noah (Grégory Fitoussi, Spiral).