Riverdale riporta in vita i morti nella stagione 5? Il misterioso poster condiviso dal creatore

Riverdale ci ha abituati a diversi colpi di scena ma... saremo pronti al prossimo? Pare proprio che la stagione 5 del teen drama, che debutterà negli Stati Uniti, su The CW, il prossimo 20 gennaio, si affiderà addirittura agli zombi! Qualcuno, insomma, tornerà dall'oltretomba, almeno a giudicare dall'ultimo poster condiviso dall'ideatore Roberto Aguirre-Sacasa.

Roberto Aguirre-Sacasa ha condiviso su Twitter l'immagine nella quale si vede una mano spuntare da una palude nebbiosa. "Niente rimane sepolto per sempre", ha scritto lo sceneggiatore aggiungendo una serie di emoji che sono, probabilmente, anticipazioni: tra queste un cuore spezzato, un teschio, una ballerina e addirittura un anello di fidanzamento! Significa forse che nella quinta stagione vedremo dei non-morti? Che alcuni torneranno in vita? Le teorie si sprecano.

Nothing stays buried forever... #Riverdale Season Five coming soon. 👀🔑 🎓 📓💔🍔🍿🌊🚢🚧🏃🏼‍♀️🚛🌈👠🫀💃🏻☠️💍 pic.twitter.com/awlR1TxAhI