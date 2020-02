Riverdale, Lili Reinhart ricorda Luke Perry: "Il suo spirito mi ha fatto visita nel sonno"

È passato quasi un anno dalla tragica morte di Luke Perry, scomparso il 4 marzo 2019, ma il suo ricordo continua a vivere attraverso l'affetto di chi gli ha voluto più bene, di fan e colleghi. L'ultima testimonianza arriva da Lili Reinhart, sua co-star in Riverdale, che ha voluto condividere su Twitter un commovente sogno con protagonista l'attore. "Ho fatto un sogno la scorsa notte e ho visto Luke. L'ho abbracciato forte e ho pianto sulla sua spalla dicendogli quando ci manca", ha scritto Reinhart su Twitter. "Ripensandoci questa mattina, ho pensato che il suo spirito mi avesse fatto visita nel sonno, per farmi sapere che mi sorride anche dall'aldilà".

I had a dream last night that I saw Luke... and I hugged him so hard and cried into his shoulder, telling him how much we all miss him.



Looking back on it this morning, I think his spirit was visiting me in my sleep, letting me know he’s smiling brightly on the other side ✨