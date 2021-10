Riverdale 5: Un personaggio è uscito di scena nel finale di stagione (SPOILER)

News Serie TV

La serie mistery di The CW dovrà rinunciare a uno dei membri del cast a partire dalla prossima stagione: ecco di chi si tratta.

L'episodio finale della quinta stagione di Riverdale, andato in onda ieri sera negli Stati Uniti, su The CW, è stato l'ultimo per un veterano del cast che non tornerà quindi nei prossimi episodi della serie. Se non volete sapere di chi stiamo parlando, vi consigliamo di non leggere oltre. In caso contrario, ecco tutte le anticipazioni e quello che è successo nel movimentato capitolo finale della stagione 5.

Riverdale: Ecco chi ha lasciato la serie dopo 4 stagioni

Ad abbandonare Riverdale, dopo un viaggio durato 4 lunghe stagioni, è stato l'attore Mark Consuelos, l'interprete del cattivissimo padre di Veronica (Camila Mendes) Hiram Lodge. Lo ha confermato ieri sera, subito dopo la messa in onda dell'episodio, lo showrunner della serie Roberto Aguirre-Sacasa. "L'episodio di stasera è stato il canto del cigno per Mark che ha interpretato il nostro villain Hiram Lodge in Riverdale per quattro anni folli e gloriosi", ha detto lo sceneggiatore a Deadline. “Dal momento in cui Mark si è unito a noi, era letteralmente pronto a tutto, impegnato al cento per cento a rendere la vita di Archie un inferno. E la cosa divertente è che Mark non potrebbe essere più diverso da Hiram. Un professionista di classe e un dolcissimo ragazzo, sempre attento a tutti. Auguriamo a Mark il meglio e speriamo che questa non sia l'ultima volta che abbiamo visto Hiram Lodge", ha aggiunto Aguirre-Sacasa.

Consuelos, tramite una dichiarazione, ha fatto invece sapere: "Innanzitutto vorrei ringraziare Roberto Aguirre-Sacasa per questa incredibile opportunità. Mai prima d'ora interpretare un personaggio così brutto è stato così bello. Un enorme grazie al fandom di Riverdale, alla brillante troupe e al cast straordinario, colleghi che considero cari amici e persone di famiglia".

Riverdale 5: Cosa è successo nel finale di stagione

Consuelos – attore visto anche ne La valle dei pini, Pitch e American Horror Story – ha fatto il suo debutto in Riverdale nella premiere della seconda stagione nel ruolo del padre di Veronica, Hiram, il ricco capo di un impero criminale che ha complottato per tenere sua figlia lontana da Archie (K.J. Apa) con qualsiasi mezzo necessario. Nel finale della quinta stagione (allerta spoiler) Hiram è stato cacciato dalla città da sua figlia dopo che quest'ultima ha trovato delle prove che lo incastravano come colpevole di omicidio. Prima di lasciare la città, però, Hiram è riuscito a piazzare una bomba sotto il letto della sua nemesi Archie. L'episodio si è concluso con Archie e Betty che sentono un ticchettio mentre Hiram si allontanava trionfante dalla casa di Archie. Fortunatamente gli americani non dovranno attendere molto per scoprire le sorti dei loro beniamini visto che Riverdale tornerà con la stagione 6 già il prossimo 16 novembre.