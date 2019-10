Riverdale 4: Ryan Robbins sarà il fratello di Fred

News Serie TV

Il personaggio fa il suo debutto dopo la prematura morte del fratello.

Riverdale torna a ricordare Luke Perry e il suo amato Fred Andrews. Secondo Deadline, il teen mystery drama di successo di The CW ha ingaggiato l'attore di Arrow e Falling Skies Ryan Robbins per il ruolo ricorrente di Frank, il fratello di Fred, nei prossimi episodi della quarta stagione.

Come saprete, la morte improvvisa di Perry lo scorso marzo ha portato, nel primo episodio della stagione 4, alla prematura scomparsa anche di Fred, il papà di Archie. Suo fratello Frank, che vedremo per la prima volta nel nono episodio, è descritto come un'ex star del football al liceo il cui carattere e i cui vizi lo mettono costantemente nei guai. Duro, sfacciato e affascinante, lui ha sempre vissuto all'ombra del suo amato fratello maggiore. Di conseguenza, a un certo punto ha deciso di arruolarsi nell'esercito per trovare una propria identità. Tuttavia, dopo alcune missioni, Frank sente di avere bisogno di una casa.

In Italia, Riverdale è in onda con la stagione 3 ogni martedì alle ore 21:15 su Premium Stories e in streaming il giorno successivo su Infinity.