RIV4LI: A Giffoni annunciata la data d'uscita della nuova serie Netflix, spin-off di DI4RI

I giovani protagonisti di RIV4LI, insieme al regista Alessandro Celli, hanno presentato la nuova serie in anteprima al Giffoni Film Festival con la proiezione del primo episodio e un incontro con i giurati della sezione Elements (+10 anni) del Festival.

Una folla entusiasta di giovanissimi ha accolto con calore i protagonisti di RIV4LI, la nuova serie Netflix per ragazzi e ragazze nata da una costola di DI4RI che sarà disponibile in streaming a partire dal 1° ottobre 2025. L'annuncio della data d'uscita è arrivato durante la seconda giornata del Giffoni Film Festival, precisamente in sala Truffaut dove i ragazzi hanno visto in anteprima il primo episodio, oltre a incontrare il cast.

RIV4LI: A Giffoni l'incontro del cast con i giovanissimi

Erano presenti all'evento i giovani attori Samuele Carrino, Kartika Malavasi, Edoardo Miulli e Melissa Di Pasca, insieme al regista Alessandro Celli. Gli ospiti hanno condiviso con il pubblico emozioni e retroscena del nuovo progetto firmato da Simona Ercolani, creatrice anche dell'acclamata serie DI4RI.

La trama e il cast: Un nuovo capitolo nel mondo di DI4RI

RIV4LI è ambientata a Pisa, nella Terza D della scuola media Montalcini, lo stesso universo narrativo di DI4RI ma con una nuova storia, nuovi personaggi e nuove dinamiche. Al centro della trama le rivalità e le alleanze tra due gruppi di studenti: gli Insiders, guidati da Claudio (interpretato da Samuele Carrino), e gli Outsiders, nati dall'arrivo della nuova compagna Terry (Kartika Malavasi), appena trasferita da Roma.

Accanto a Claudio, il fidato amico Dario (Edoardo Miulli), mentre nel gruppo degli Outsider troviamo anche Marzia (Melissa Di Pasca). L'iniziale rivalità tra i due gruppi raggiunge un punto di rottura quando un vero muro divide fisicamente la scuola. Sarà proprio questa barriera a costringerli a fare i conti con sé stessi e a trovare un modo per collaborare e superare le differenze. Oltre ai protagonisti, nel cast ci sono anche Lorenzo Ciamei (Luca), Eugenia Cableri (Sabrina), Joseph Figueroa (Alessio), Duccio Orlando (Paolo) e un'apparizione speciale di Andrea Arru, volto di Pietro Maggi in DI4RI, che torna per passare simbolicamente il testimone alla nuova generazione.

Il successo di DI4RI e le aspettative per RIV4LI

Il lancio di RIV4LI arriva sull'onda del grande successo di DI4RI che, tanto per ricordare qualche dato, nella settimana dal 9 al 15 ottobre 2023 è entrata nella Top 10 globale di Netflix tra le serie non in lingua inglese più viste. Si tratta di un traguardo importante per una produzione italiana che, senza grandi nomi ma con storie sincere, è riuscita a conquistare il pubblico internazionale. Come in DI4RI, anche in RIV4LI il racconto si addentra nei temi cruciali dell’adolescenza: la ricerca della propria identità, la pressione delle aspettative adulte, il cyberbullismo e l'esclusione sociale. Netflix punta così a replicare (e forse superare) quel successo, offrendo un racconto fresco, attuale e profondamente vicino ai giovani spettatori.