Ripley, l'ideatore e regista Steven Zaillian sulla possibilità di una seconda stagione: "C'è ancora molto da raccontare"

Steven Zaillian, sceneggiatore e regista di Ripley, fornisce un aggiornamento cauto in merito alla possibilità che la miniserie di Netflix abbia una seconda stagione, rivelando che c'è ancora molto da raccontare sul personaggio di Tom Ripley.

Ambientato in un'Italia in bianco e nero, Ripley è uno dei nuovi titoli in streaming su Netflix ad aprile con protagonista Andrew Scott, alle prese con un nuovo personaggio intriso di sfumature oscure tratto dal romanzo Il talento di Mr. Ripley di Patricia Highsmith. Tutto parte da un ingaggio. Il sigor Greenleaf assume Tom Ripley per riportare suo figlio Dickie a New York dall'Italia. Una volta arrivato a destinazione, però, complice anche le bellezze dello Stivale, Ripley alimenterà sempre più il suo piano oscuro. La Serie TV si compone di 8 episodi, tutti già disponibili. Avendo conquistato il pubblico, in molti si interrogano sul futuro di Ripley. Avrà una seconda stagione? Una risposta, seppur cauta, arriva dal creatore Steven Zaillian.

Ripley avrà una seconda stagione? La risposta dell'ideatore

Oltre a Andrew Scott, Ripley coinvolge Dakota Fanning, Johnny Flynn ed Eliot Sumner. Considerato il successo esploso dopo il debutto sulla piattaforma, il pubblico è curioso di scoprire cosa accadrà a Tom Ripley e se ci sarà una seconda stagione. L'ideatore, sceneggiatore e regista di quella che è stata concepita come una miniserie, Steven Zaillian, ha affrontato la questione ai microfoni di Collider, spiegando di aver impiegato cinque anni per realizzare la prima stagione.

Ci sono altri libri che sono davvero belli. Lo rifarei se potessi, ma ciò significherebbe impiegare altri cinque anni per realizzarlo? Dovrei pensare anche a questo aspetto. Ma per quanto riguarda la continuazione del personaggio, sì, penso che ci sia molto di più da rivelare su Tom Ripley. Subisce molti cambiamenti nel corso dei cinque romanzi e sono tutti interessanti, perciò sì, assolutamente. Sono stati realizzati anche dei film sugli altri libri. Quindi, date le giuste circostanze, lo farei.

Come menzionato dall'ideatore, Ripley è tratta dall'omonima saga che ha già ispirato alcune trasposizioni cinematografiche, come Delitto in pieno sole nel 1960 e Il talento di Mr. Ripley nel 1999 con Matt Damon nel ruolo perincipale. In merito a una seconda stagione, Netflix valuterà sicuramente la reazione e il gradimento del pubblico. Ragionando sul lavoro svolto finora, Zaillian ha raccontato perché ha preferito adattare questa storia con una miniserie:

Penso che qualsiasi storia possa essere raccontata in due ore ed è stato fatto. È quello che so fare. Durante la mia carriera ho fatto soprattutto film. In questo caso, ho pensato che questo personaggio fosse abbastanza complesso e interessante da poter sostenere puntate per un totale di otto ore. E la cosa mi ha permesso di approfondire aspetti del libro per i quali i film non hanno avuto tempo. Era ovvio che avrebbero tagliato le cose per motivi di tempo, compreso l'ispettore Ravini. Il suo personaggio nei film è reso in maniera piuttosto semplice, direi, ma lo adoro. Adoro il gioco in stile gatto e topo che fa con Tom Ripley. È stato un aspetto che ho adorato approfondire.