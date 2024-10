Rick and Morty rinnovata per altre due stagioni, fino al 2029

News Serie TV

La serie animata più seguita di Adult Swim confermata fino alla stagione 12.

In questo momento, nessuna serie in tutta la tv può dirsi al sicuro tanto quanto Rick and Morty. Nonostante ci siano ancora tre stagioni da trasmettere, la serie animata è stata già rinnovata per altre due, ordine aggiuntivo che le permetterà di rimanere sugli schermi fino al 2029. La notizia arriva dal Comic-Con di New York, dove è stata anche mostrata una primissima immagine del prossimo ciclo di episodi, l'ottavo, in onda nel 2025.

Rick and Morty rinnovata fino alla stagione 12

"Nessuno vorrebbe un universo senza Rick and Morty", ha scherzato il co-ideatore Dan Harmon. "Fortunatamente, la lista dei posti dove andare resta infinita". Il produttore esecutivo Scott Marder ha aggiunto: "Non potrei essere più orgoglioso di aver ricevuto questo passaggio di testimone durante la quarta stagione di Rick and Morty e di averci portato fino alla stagione 10. Andare ora oltre è un regalo che non vedo l'ora di fare ai nostri fan. Rick and Morty: cento anni, per sempre!".

La serie più seguita di Adult Swim, vincitrice di due Emmy come miglior programma animato, Rick and Morty (in Italia disponibile in streaming su Netflix) segue uno scienziato geniale ma sociopatico trascinare il nipote terribilmente timido in avventure pericolose e fantastiche in giro per l'universo. "Dalla prima stagione, Rick and Morty ha stabilito un nuovo standard nell'animazione per adulti e non ha mostrato segni di rallentamento", ha dichiarato il presidente di Adult Swim Michael Ouweleen in un comunicato. "Dan, Scott e il resto dell'immensamente talentoso team dietro la serie stanno costantemente superando se stessi e mi unirò a milioni di fan in tutto il mondo nell'attesa di altre avventure negli anni a venire".