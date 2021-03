Rick and Morty: La stagione 5 sta arrivando, ecco il trailer ufficiale

News Serie TV

Il lancio della nuova stagione coinciderà con il primo Rick and Morty Day.

Gioite: il trentacinquesimo rewatch di Rick and Morty sarà l'ultimo per un po' di tempo. Adult Swim ha annunciato che l'attesissima quinta stagione della serie animata più divertente della tv andrà in onda negli Stati Uniti dal 20 giugno (in Italia a seguire su Netflix), il Rick and Morty Day come è stato addirittura proclamato dalla rete, quando in aggiunta al primo nuovo episodio i fan potranno godere di anticipazioni, filmati del dietro le quinte e sorprese speciali in tv, sulle piattaforme digitali e sui social network. E per prepararci alle celebrazioni, non poteva mancare ovviamente un trailer ufficiale!

I 10 episodi della quinta stagione vedranno l'affiatato duo nonno-nipote e la loro famiglia immergersi in nuove, spregiudicate e spesso pericolose avventure in giro per gli universi, alcune delle quali coinvolgeranno uno strano uomo oceanico arrapato, un distruttivo insetto gigante e un ritornato Buchetto per Popò.