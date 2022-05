Rick and Morty diventa un anime: In arrivo la nuova serie

News Serie TV

Intitolata Ricky and Morty: The Anime, la serie è una creazione di Takashi Sano.

Una seconda serie incentrata su Rick Sanchez e suo nipote Morty Smith è in arrivo in tv. Adult Swim ha ordinato Ricky and Morty: The Anime, una nuova serie animata che reinterpreta le avventure della scatenata coppia creata da Justin Roiland e Dan Harmon attraverso l'animazione di produzione giapponese.

Cosa sappiamo di Ricky and Morty: The Anime

Un progetto dell'affermato regista Takashi Sano (Tower of God), che per Rick and Morty ha scritto e diretto i cortometraggi anime Rick and Morty vs. Genocider e Summer Meets God (Rick Meets Evil), Ricky and Morty: The Anime sarà un'avventura di 10 episodi basata sui temi e gli eventi della serie originale pur rimanendo una cosa a sé stante.

"Toonami ha contribuito a presentare gli anime al pubblico americano 25 anni fa e sta creando nuovi contenuti originali dinamici per la prossima generazione di fan degli anime", ha dichiarato il presidente di Adult Swim Michael Ouweleen in un comunicato. "Queste due serie [è stata ordinata anche Ninja Kamui di Sunghoo Park] si basano sull'eredità di recenti produzioni quali Fena: Pirate Princess, Blade Runner: Black Lotus, Shenmue the Animation, Uzumaki e Housing Complex C, che debutteranno entro la fine dell'anno".

Sano ha aggiunto: "Le imprese di Rick e della banda in giro per il multiverso pongono sfide al legame familiare, ma sono sempre all'altezza della situazione. È una serie sull'affermazione della vita e Jerry non fa eccezione. Sono onorato di avere avuto l'opportunità di raccontare una nuova storia su questa famiglia straordinaria. Spero che le loro avventure vi piacciano".