Respira: Netflix annuncia con un video la data di uscita della stagione 2

Il medical drama spagnolo Respira tornerà su Netflix con la seconda stagione a ottobre. Ecco il video-annuncio della data di uscita e le prime foto ufficiali.

Poiché alle emergenze non c'è mai fine, il medical drama spagnolo Respira si prepara a tornare su Netflix con la seconda stagione. Con un video condiviso nei suoi profili social, il servizio streaming ne ha fissato la data di uscita al 31 ottobre. Nei panni dei loro personaggi, Manu Ríos, Najwa Nimri, Blanca Suárez, Aitana Sánchez-Gijón e gli altri affronteranno "nuove storie che cambieranno tutto".

Annuncio Data: Stagione 2: Ecco la data di uscita della nuova stagione della Serie Netflix con Manu Ríos - HD

Respira: La trama della seconda stagione

Nella seconda stagione di Respira, il Joaquín Sorolla di Valencia sarà a tutti gli effetti un ospedale a gestione privata, sfidando le convinzioni e i principi dei suoi medici. Mentre cercherà di cavarsela, Patricia (Nimri) continuerà a lottare contro il suo cancro e creare un legame sempre più stretto con Néstor (Borja Luna). Jésica (Suárez) cercherà di ritrovare la fiducia in se stessa che la caratterizza, ma non riuscirà a decidere tra Lluís (Alfonso Bassave) e Biel (Ríos). Pilar (Sánchez-Gijón) continuerà ad affrontare le dipendenze di suo figlio, ma Quique (Xoán Fórneas) troverà in lei un'alleata inaspettata quando la nuova direzione lo porterà a prendere una decisione discutibile. A tutto questo si aggiungerà l'arrivo di una prestigiosa oncologa, Sophie (la nuova aggiunta al cast Rachel Lascar), determinata a rivoluzionare l'ospedale.

Oltre alla Sophie di Rachel Lascar (Berlino), la seconda stagione introdurrà altri due nuovi personaggi interpretati dal cantautore Pablo Alborán, al suo debutto come attore, e da Gustavo Salmerón. Netflix ha diffuso anche diverse immagini dei nuovi otto episodi, che vi mostriamo qui di seguito.