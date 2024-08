Respira: Manu Ríos e Najwa Nimri uniti dalla malattia nel trailer ufficiale italiano del medical drama di Netflix

News Serie TV

La nuova serie è creata dal co-ideatore di Elite Carlos Montero e arriverà in streaming il 30 agosto.

Che ci fanno Patrick di Elite e l'ispettrice Sierra de La casa di carta tra le mura di un ospedale pubblico di Valencia? Manu Ríos e Najwa Nimri, due attori ben noti al pubblico italiano, sono tra i protagonisti di Respira, una nuova serie spagnola del genere medical drama che arriverà in streaming su Netflix il prossimo 30 agosto. Nell'attesa, il servizio ha diffuso il trailer ufficiale italiano che vedete qui sotto.

Respira: La trama e il cast del medical drama spagnolo

Creata dal co-ideatore di Elite Carlos Montero (anche produttore esecutivo della serie insieme a Diego Betancor), Respira è ambientata nell'ospedale Joaquín Sorolla che è molto più di un ospedale pubblico di Valencia dove ogni giorno vengono salvate vite umane. Medici e specializzandi si danno da fare nel ritmo frenetico del pronto soccorso, dove tensioni, emozioni e perfino desiderio accelerano i cuori di un personale che vive sempre più al limite. L'arrivo di un paziente illustre mette in evidenza la complicata situazione del sistema sanitario pubblico, accendendo la miccia per quello che diventerà uno sciopero drastico e senza precedenti. Nel trailer vediamo interagire i personaggi interpretati da Manu Ríos e Najwa Nimri, il primo un dottore e la seconda una paziente che necessita di cure.

A capo dell’ospedale Joaquín Sorolla ci sono il direttore Lluis (Alfonso Bassave) insieme ai dottori Jessica Donoso (Blanca Suárez de Le ragazze del centralino), Biel De Felipe (Manu Ríos), Pilar Amaro (Aitana Sánchez-Gijón), Néstor Moa (Borja Luna), un'équipe impegnata a curare la grave malattia di Patricia Segura (Najwa Nimri), presidente della comunità valenzana. Il resto del cast include Macarena de Rueda (Le ragazze dell'ultimo banco), Blanca Martínez (Tutte le volte che ci siamo innamorati), Abril Zamora (Vis a vis), Xoán Fórneas (Una vita), Marwa Bakhat e Víctor Sáinz.

L'ispirazione per la serie

Netflix ha presentato la serie partendo da una premessa che recita: "Il giuramento di Ippocrate è alla base delle promesse che i medici fanno per esercitare la professione. Riusciranno a esservi fedeli anche nelle circostanze più estreme?". Proprio riflettendo su questo il co-ideatore Carlos Montero ha dichiarato: "L'idea iniziale per questa serie è nata da quel paradosso, quel dilemma, secondo cui per salvare il sistema sanitario nel suo insieme, potrebbe essere necessario abbandonare i pazienti. È ovviamente una premessa molto estrema, ma penso che sia un'opportunità molto ricca per la narrazione".