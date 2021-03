Rebel: Il trailer ufficiale della nuova serie di ABC ispirata alla vita di Erin Brockovich

News Serie TV

Il drama con Katey Sagal, scritto dalla showrunner di Grey's Anatomy Krista Vernoff, debutterà negli Stati Uniti l'8 aprile.

Non ha grande esperienza come avvocato e non ha neppure un distintivo eppure riesce a far capitolare i potenti delle multinazionali. Katey Sagal è semplicemente Rebel, nel trailer ufficiale della nuova serie di ABC ispirata alla vita di Erin Brockovich, l'attivista già portata sul grande schermo da Julia Roberts nel 2000. Scritta dalla produttrice esecutiva di Grey's Anatomy Krista Vernoff, la serie - una delle novità più attese della stagione - debutterà negli Stati Uniti il prossimo 8 aprile.

La trama di Rebel

La serie racconta la storia di Annie 'Rebel' Bello (Katey Sagal), una consulente legale che, venti anni dopo il film che l'ha resa famosa, continua a lavorare nonostante non sia laureata in legge. "Simpatica, disordinata, brillante e senza paura, Rebel lotta strenuamente tanto per le sue cause quanto per le persone che ama. E quando si mette in testa qualcosa, lotterà per vincere ad ogni costo", secondo la descrizione ufficiale del personaggio.

"Ho capito che questo progetto non ha solo un copione fantastico e divertente ma anche un personaggio che mi piace interpretare, perché è in linea con la mia filosofia di fare la cosa giusta", ha spiegato Katey Sagal a Entertainment Weekly. "Ed è proprio questo che fa Rebel. È una persona che combatte per la giustizia".

Il cast

Oltre alla protagonista, nel cast recitano diversi attori già molto noti: Andy Garcia nel ruolo di Julian Cruz, un avvocato a cui Rebel chiede consigli, John Corbett nel ruolo del terzo marito di Rebel, James Lesure in quello di Benji, collega e secondo marito della protagonista, Tamala Jones nel ruolo di Lana, la sorella di Benji, Ariela Barer che sarà Ziggie, la ribelle e vulnerabile figlia adottiva di Rebel, Sam Palladio (Nashville) nel ruolo di un giovane avvocato sexy che lavora nello studio di Benji, Kevin Zegers (Fear the Walking Dead) in quello del figlio maggiore di Rebel, il medico Nate e Lex Scott Davis (The First Purge). Tra i personaggi ricorrenti annunciati recentemente, poi, ci sono anche quello del brillante cardiochirurgo Misha interpretata da Abigail Spencer (Grey's Anatomy) e quello di un professore universitario a cui Rebel chiederà spesso aiuto interpretato da Dan Bucatinsky.