Reacher, svelati i nuovi volti della stagione 4: Ci saranno anche Jay Baruchel e Marc Blucas

Annunciate otto aggiunte al cast della quarta stagione della serie d'azione di Prime Video Reacher.

Ora che conosciamo la storia, è già il momento di scoprire i volti dei personaggi che l'animeranno. Prime Video ha annunciato otto aggiunte al cast della quarta stagione di Reacher, il suo action drama di successo basato sui romanzi di Lee Child incentrati su Jack Reacher. Jay Baruchel (FUBAR), Sydelle Noel (GLOW), l'attrice e cantante indonesiana Agnez Mo, la cantautrice franco-indonesiana Anggun e Kevin Corrigan (Poker Face) hanno firmato per un ruolo regolare, mentre Marc Blucas (Uno splendido errore), Kevin Weisman (Alias) e Kathleen Robertson (Beverly Hills, 90210) prenderanno parte ai nuovi episodi come ricorrenti.

Reacher: La trama della stagione 4 e i nuovi personaggi

Come rivelato da un paio di foto condivise sui social network pochi giorni fa, la quarta stagione di Reacher porterà sullo schermo la storia raccontata in Gone Tomorrow (in Italia pubblicato con il titolo I dodici segni), tredicesimo romanzo della lunga serie di Child incentrata su Jack Reacher. Quando un incontro casuale con una turbata sconosciuta su un treno finisce terribilmente male, Reacher (Alan Ritchson) viene coinvolto in un "gioco" complesso e letale che lo mette contro spietati nemici provenienti dai piani alti del potere.

Nel libro, la donna in questione, Susan Mark, si toglie la vita in un vagone della metropolitana quando il protagonista si accorge che assomiglia alla descrizione di una potenziale attentatrice. Lei, qualcuno con un torbido passato come impiegata del Pentagono, aveva un grande segreto e la sua vita modesta era spiata a Washington, in California e in Afghanistan, da decine di persone con una cosa in comune: tutte stanno mentendo a Reacher. Un po'. Molto. O giusto quel tanto che basta per farlo uccidere. Quando si addentra nel mistero per poter vederci chiaro, lui finisce col ritrovarsi faccia a faccia con il suo peggior nemico.

Baruchel interpreterà Jacob Merrick, un poliziotto di una piccola città, mentre Noel sarà Tamara Green, una detective del Dipartimento di Polizia di Philadelphia. Questo lascia pensare che la nuova stagione sarà ambientata qui e non a New York City come il romanzo. Lila Hoth, il personaggio affidato alla Mo, è una giovane donna indonesiana che, insieme alla madre Amisha Hoth (Anggun), arriva a Philadelphia per rintracciare il padre biologico americano di Lila. Corrigan, invece, vestirà i panni del detective Docherty, partner di Tamara. Per quanto riguarda i ricorrenti Blucas, Weisman e Robertson, impersoneranno rispettivamente John Samson, un membro del Congresso; Russell Plum, un giornalista freelance di Washington D.C. che sta sorvegliando un presunto sito segreto della CIA; e Elsbeth Samson, la moglie di John.