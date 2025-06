Reacher, iniziate le riprese della stagione 4: Una foto svela quale romanzo di Lee Child adatterà

News Serie TV

Reacher e il suo protagonista Alan Ritchson annunciano con due foto l'inizio delle riprese della stagione 4 e il romanzo di Lee Child di cui sarà l'adattamento.

Una delle serie più amate dal pubblico di Prime Video è tornata in produzione! Con un paio di foto condivise attraverso i loro profili social, Reacher e il suo protagonista Alan Ritchson hanno annunciato l'inizio delle riprese della quarta stagione. Un nuovo ciclo di episodi - disponibile in streaming prossimamente - che si baserà su Gone Tomorrow, tredicesimo romanzo della serie di Lee Child incentrata su Jack Reacher, in Italia pubblicato con il titolo I dodici segni.

Reacher 4: Cosa racconta il romanzo Gone Tomorrow

In Gone Tomorrow, Reacher resta coinvolto in un mistero intricato dopo aver assistito al suicidio di una donna che corrispondeva alla descrizione di una potenziale attentatrice, lasciando interrogativi sul suo torbido passato come impiegata del Pentagono. La donna, Susan Mark, aveva un grande segreto e la sua vita modesta era spiata a Washington, in California e in Afghanistan, da decine di persone con una cosa in comune: tutte stanno mentendo a Reacher. Un po'. Molto. O giusto quel tanto che basta per farlo uccidere. Come sempre testardo e solo contro tutti, Reacher si addentra nel mistero per poter vederci chiaro, finendo col ritrovarsi faccia a faccia con il suo peggior nemico.

Inizialmente, lo stesso Ritchson aveva parlato di Destinazione inferno, secondo romanzo della serie di Child, come possibile soggetto per la quarta stagione. La scelta de I dodici segni conferma l'intenzione degli autori di procedere nel racconto delle vicende di Jack Reacher senza seguire l'ordine dei romanzi. Infatti, dopo la prima stagione basata sul primo romanzo, Zona pericolosa, le successive due hanno portato in tv le storie di Vendetta a freddo e La vittima designata, undicesimo e settimo romanzo di una serie amatissima che ad oggi si compone di ben 29 volumi.