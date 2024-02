Ray Donovan continua! Paramount+ ordina lo spin-off The Donovans diretto da Guy Ritchie

News Serie TV

La nuova serie si stacca completamente dall'originale e racconterà una nuova storia ambientata a Londra.

Ray Donovan sarà anche terminata, ma le sue storie no e Paramount+ continuerà a raccontarle. Il servizio streaming ha annunciato a sorpresa l'ordine di The Donovans, spin-off sequel dell'apprezzato drama con protagonista Liev Schreiber, conclusosi nel gennaio del 2022 dopo sette stagioni e un film tv. La nuova serie, della quale sono stati ordinati 10 episodi, porta un'unica firma, quella dell'autore e sceneggiatore irlandese Ronan Bennett (Top Boy, Nemico pubblico), e sarà diretta e prodotta a livello esecutivo da Guy Ritchie (The Gentlemen).

The Donovans: La trama e gli altri dettagli dello spin-off

Iniziamo subito col dire che nessun membro del cast e del team creativo di Ray Donovan, incluso il protagonista Liev Schreiber, è coinvolto nella nuova serie, che sarà ambientata principalmente dall'altra parte del globo, nel Regno Unito. La storia di The Donovans si concentra su una famiglia di "risolutori d'élite" londinesi la cui lista di clienti include alcune delle figure più potenti d'Europa. I Donovan vedranno le fortune e la reputazione della famiglia messa a rischio, strane alleanze prendere forma e tradimenti dietro ogni angolo.

"Offriremo uno spettacolo che regalerà grandi emozioni, intrattenimento e un'enorme scarica di adrenalina al pubblico di tutto il mondo", ha dichiarato Bennett in un comunicato. "Allo stesso tempo, sono totalmente concentrato sull'esplorazione di personaggi reali, nel corpo e nell'anima, e mi sto impegnando a scrivere storie con un profondo impatto drammatico. Entreremo sotto la pelle del mondo criminale, in un modo che vi mostrerà le verità più profonde su come [i personaggi] vivono e su come a volte ha - inevitabilmente - un impatto sulle nostre vite".

Chris McCarthy, presidente di Showtime/MTV Entertainment Studios, ha aggiunto: "Guy Ritchie e Ronan Bennett sono il dream team ideale per creare un nuovo franchise di successo globale con The Donovans. L'approccio registico avvincente ed elegante di Guy, combinato con la scrittura accattivante e brutalmente autentica di Ronan, trascineranno il pubblico in un mondo selvaggio e contorto, pieno di nuove avventure".