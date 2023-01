Rami Malek sarà Buster Keaton in una miniserie prodotta da Matt Reeves

News Serie TV

Il progetto, che prende spunto dal libro Buster Keaton: A Filmmaker's Life, è in sviluppo a Warner Bros. Television.

Nuovo progetto di alto profilo per Rami Malek, già vincitore di Oscar ed Emmy e sempre alla ricerca di nuovi ruoli che possano metterlo alla prova. Deadline fa sapere che l'attore interpreterà la star del cinema muto Buster Keaton in una miniserie attualmente in sviluppo a Warner Bros. Television. Nel progetto Malek è coinvolto anche come produttore esecutivo insieme al regista di The Batman Matt Reeves e a David Weddle.

Una miniserie su Buster Keaton: Cosa sappiamo

Pare che proprio Matt Reeves sarà al timone del progetto e che lo studio sarebbe in trattativa con il vincitore dell'Emmy Ted Cohen (Friends, Succession, Veep) per coinvolgerlo come autore e produttore esecutivo. Le trattative sarebbero in corso anche per aggiudicarsi i diritti del libro Buster Keaton: A Filmmaker's Life del biografo James Curtis da cui si vuole prendere spunto per la miniserie che poi sarà venduta a una rete o servizio di video in streaming.

Per Rami Malek si tratterebbe di una nuova esperienza in una serie tv dopo il successo di Mr. Robot che gli ha fatto vincere un Emmy come migliore attore protagonista in una serie drammatica. L'attore, lo ricordiamo, ha vinto anche un Oscar per la sua interpretazione del frontman dei Queen Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody e ha recitato nel ruolo del cattivo di turno nell'ultimo film della saga di 007, No Time to Die. La somiglianza con Buster Keaton lo rende il candidato perfetto per il ruolo in questa nuova miniserie.

Il fascino senza tempo di Buster Keaton

Conosciuto per la sua espressione impassibile e anche noto come l'attore che non sorrideva mai, Buster Keaton è stato un attore e regista tra i più grandi esponenti del cinema muto. Tra i suoi film più celebri, tutti risalenti agli anni '20, ricordiamo Il teatro, Poliziotti, La casa elettrica, La palla numero 13 e Come vinsi la guerra, quest'ultimo considerato il suo capolavoro. Il declino della sua carriera iniziò quando firmò con la prestigiosa MGM perdendo, però, la sua indipendenza artistica. Affrontò in seguito diversi problemi personali come il divorzio dalla moglie e l'alcolismo, prima di tornare sulle scene negli anni '40, risposarsi e ottenere il premio Oscar alla carriera nel 1959. Uno dei suoi ultimi lavori è stato nel film italiano Due marines e un generale, del 1965, dove recitò insieme al duo comico Franco e Ciccio. Keaton ha segnato e influenzato il cinema di altri maestri che sono arrivati dopo di lui, come Mel Brooks, Martin Scorsese e Orson Welles che in più occasioni hanno detto di essersi ispirati al suo lavoro, ritenendolo un artista in anticipo sui tempi.