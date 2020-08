Raised By Wolves: Svelati poster e trailer ufficiale della serie di Ridley Scott per HBO Max

News Serie TV

Il drama sci-fi del regista di Alien e Il gladiatore debutterà negli Stati Uniti sulla piattaforma di video in streaming il 3 settembre.

HBO Max ha finalmente reso noti maggiori dettagli su una delle sue serie di punta del prossimo autunno, l'attesa Raised by Wolves, prodotta e diretta da Ridley Scott, per la prima volta dietro la macchina da presa di uno sceneggiato televisivo. Durante un panel virtuale organizzato in occasione del TCA press tour estivo, il nuovo servizio di video in streaming ha svelato lo spettacolare trailer ufficiale e il poster (lo vedete in fondo) della serie sci-fi attesa per il prossimo 3 settembre.

Raised by Wolwes: La trama

Scritta da Aaron Guzikowski (The Red Road), Raised by Wolves racconta in dieci episodi la storia di due androidi incaricati di allevare dei bambini umani su un misterioso pianeta incontaminato. Mentre la fiorente colonia di umani minaccia di essere dilaniata da differenze religiose, gli androidi imparano che controllare le credenze degli umani è un compito infido e difficile. Nel trailer vediamo il robot chiamato Madre (Amanda Collin) impegnata ad educare alcuni bambini insegnando loro la storia dei Tre porcellini e del lupo. Ma chi sarà davvero questo lupo a cui allude? È forse il misterioso personaggio interpretato da Travis Fimmel (Vikings) o è lei stessa un pericolo per i piccoli?

Il resto del cast

Nella serie recitano anche Abubakar Salim (Fortitude), Winta McGrath, Niamh Algar, Matias Varela (Narcos), Felix Jamieson (Il Trono di Spade), Ivy Wong (Star Wars: Rogue One), Ethan Hazzard, Jordan Loughran e Aasiya Shah. Ridley Scott ha diretto i primi due episodi mantenendo, secondo Guzikowski, l'estetica dei suoi film più celebri quali Alien e Blade Runner. Il produttore esecutivo David Zucker ha aggiunto: "La sensibilità che Ridley infonde in tutto il suo lavoro è molto evidente qui, sia per come viene immaginata la fine della Terra che per come è rappresentato il pioneristico viaggio su questo nuovo pianeta".