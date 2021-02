Raised by Wolves di Ridley Scott da stasera su Sky e in streaming su NOW TV: Una clip in anteprima

News Serie TV

Il drama distopico di fantascienza segna il debutto alla regia di una serie tv per il regista di Alien e Blade Runner.

Debutta finalmente anche in Italia Raised by Wolves, la nuova ambiziosa serie di fantascienza scritta da Aaron Guzikowski e prodotta e diretta da Ridley Scott, per la prima volta dietro la macchina da presa di uno sceneggiato televisivo. In attesa dell'appuntamento di questa sera, alle 21:15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV, ecco una spettacolare clip in anteprima grazie alla quale conosciamo i due androidi al centro della storia interpretati da Amanda Collin e Abubakar Salim.





Raised by Wolves: La trama

Raised by Wolves - Una nuova umanità racconta in dieci episodi la storia di due androidi, Madre (Amanda Collin) e Padre (Abubakar Salim), fuggiti da una Terra devastata dalla guerra tra atei militanti e un ordine religioso di derivazione cristiana, quello dei Mitraici, per colonizzare il pianeta incontaminato Kepler-22b e allevare dei bambini iniziando così una nuova civiltà. Quando la fiorente colonia di umani minaccia di essere dilaniata da differenze religiose, gli androidi imparano che controllare le credenze degli umani è un compito infido e difficile. Dodici anni dopo, infatti, solo un bambino è sopravvissuto. Mentre le prospettive per il futuro della colonia appaiono cupe, i tre scopriranno che non sono gli unici rifugiati dalla Terra in questa parte dell'universo. Insieme a loro una colonia umana è sbarcata sul pianeta vergine. Tra loro ci sono membri dell’ordine religioso e atei, come Marcus, interpretato da Travis Fimmel (Vikings). Ridley Scott ha diretto i primi due episodi mantenendo, secondo Guzikowski, l'estetica e le atmosfere dei suoi film più celebri quali Alien e Blade Runner.

Il resto del cast e i personaggi

Nella serie, già rinnovata per una seconda stagione da HBO Max, recitano anche Winta McGrath nei panni di Campion, unico sopravvissuto tra i bambini portati su Kepler-22b; Niamh Algar in quelli di è Sue/Mary, un soldato/medico ateo che sulla Terra aveva ucciso la vera Sue e suo marito Marcus, una coppia mitraica; Matias Varela (Narcos) che è Lucius, un soldato mitraico di animo gentile; Felix Jamieson (Il Trono di Spade) che è Paul, il figlio biologico di Marcus e Sue che stringe amicizia con Campion; Ivy Wong (Star Wars: Rogue One) nei panni di Vita; Ethan Hazzard che è Hunter, un ragazzo di 17 anni, figlio di un alto membro dell’ordine religioso dei Mitraici; Jordan Loughran e Aasiya Shah nei panni rispettivamente di Tempest, una giovane donna sopravvissuta della missione mitraica e giunta su Kepler-22b, e Holly, una dei bambini sopravvissuti dell’Arca, una guerriera che cerca di trovarsi un posto in questo mondo nuovo.