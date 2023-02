Ragazze elettriche: La rivoluzione parte da una scintilla nel trailer ufficiale della serie di Prime Video

News Serie TV

Basata sull'acclamato romanzo di Naomi Alderman, in originale The Power, la nuova serie thriller arriva in streaming dal 31 marzo.

Immaginate un mondo in cui le adolescenti scoprono di aver sviluppato un potere più grande di loro: essere in grado di generare delle scosse elettriche dalla punta delle dita. Potrebbe essere l'inizio di una rivoluzione femminista destinata a scombussolare gli equilibri dell'intero globo. Immagina uno scenario del genere la nuova serie Ragazze elettriche, tratta dall'omonimo romanzo bestseller di Naomi Alderman noto con anche con il titolo originale The Power. Date un'occhiata qui sotto al trailer ufficiale, in attesa dell'uscita della serie che debutta in streaming su Prime Video il 31 marzo per poi proseguire con un nuovo episodio ogni venerdì fino al 12 maggio.

Ragazze elettriche: La trama

Scritta dalla stessa Alderman, guidata dalla showrunner Raelle Tucker e prodotta da SISTER (Chernobyl), Ragazze elettriche racconta in 10 episodi cosa succede quando tutte le ragazze adolescenti all'improvviso sviluppano il potere di folgorare chiunque a piacimento. È ereditario, fa parte di loro e non gli può essere tolto. Vivono così il brivido del puro potere, potendo ferire o addirittura folgorare fino alla morte le persone. La serie, spostandosi da Londra a Seattle, dalla Nigeria alla all'Europa dell’Est, segue le storie di queste ragazze mentre il Potere evolve da un lieve formicolio alle clavicole sino ad un rovesciamento totale nell’equilibrio del potere nel mondo.

Nel trailer vediamo diverse ragazze, originarie di diverse parti del mondo, che prendono confidenza con il loro potere. "Il mondo come lo conosciamo potrebbe non essere più lo stesso", afferma il sindaco Margot Cleary-Lopez (interpretato da Toni Collette) durante una conferenza stampa. Di conseguenza, il governo tenta di controllare le adolescenti, un'operazione che innescherà inevitabilmente una rivoluzione.

Il cast

Oltre a Toni Collette (United States of Tara), recitano nella serie John Leguizamo (When They See Us) nei panni del marito del sindaco Cleary-Lopez Rob Lopez, Auli'i Cravalho nei panni di Jos Cleary-Lopez, Toheeb Jimoh nei panni di Tunde Ojo, Josh Charles (The Good Wife) in quelli del governatore di Washington Daniel Dandon, Eddie Marsan nel ruolo di Bernie Monke, Ria Zmitrowicz nei panni di Roxy Monke, Zrinka Cvitešić nella parte di Tatiana Moskalev, Halle Bush che interpreta Allie Montgomery e altri ancora.